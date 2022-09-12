Самарцу вынесли приговор за нападение на росгвардейцев

Под суд подпал гражданин России Фярхат Абушаев. Как установили служители Фемиды, он в магазине напал на сотрудников Росгвардии.
"С напарником проходим службу полицейскими Росгвардии. В вечернее время нам поступил вызов в магазин. Там за кассовой зоной был мужчина, ранее нам незнакомый. У него в руках была бутылка с алкоголем. Он требовал, чтоб приехали сотрудники полиции, так как на него кто-то напал на улице. Кроме того, на месте были двое сотрудников ЧОП и администратор магазина", - рассказал в суде один из потерпевших.
Прибывшие росгвардейцы показали служебные удостоверения. Но почему-то одно из удостоверений Абушаев назвал поддельным и обозвал его владельца лицом нетрадиционной ориентации. Напарник правоохранителя сделал замечание, тогда Абушаев обозвал аналогичным образом и его. Мужчину попросили выйти из-за кассовой зоны, но тот отказался, стал размахивать бутылкой и разбил ее. Дебошира попробовали задержать, но удалось это не сразу: он стал толкаться и пинаться.
"Когда напарник стал надевать на руки Абушаеву наручники, их заклинило. Тогда Абушаеву надели вторую пару наручников, положили на пол. И напарник стал отстегивать первую пару наручников. В этот момент Абушаев больно схватил его за палец и не отпускал", - рассказал один из росгвардейцев.
Показания потерпевших о скандальной истории подтвердили администраторы магазина. В итоге суд Ленинского района приговорил Абушаева к полутора годам лишения свободы. Наказание решили считать условным с испытательным сроком на год. Сам осужденный попытался приговор обжаловать, но апелляционная инстанция с изначальным вердиктом согласилась. Теперь приговор вступил в силу.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.