Самарцу вынесли приговор за нападение на росгвардейцев

Под суд подпал гражданин России Фярхат Абушаев. Как установили служители Фемиды, он в магазине напал на сотрудников Росгвардии.

"С напарником проходим службу полицейскими Росгвардии. В вечернее время нам поступил вызов в магазин. Там за кассовой зоной был мужчина, ранее нам незнакомый. У него в руках была бутылка с алкоголем. Он требовал, чтоб приехали сотрудники полиции, так как на него кто-то напал на улице. Кроме того, на месте были двое сотрудников ЧОП и администратор магазина", - рассказал в суде один из потерпевших.

Прибывшие росгвардейцы показали служебные удостоверения. Но почему-то одно из удостоверений Абушаев назвал поддельным и обозвал его владельца лицом нетрадиционной ориентации. Напарник правоохранителя сделал замечание, тогда Абушаев обозвал аналогичным образом и его. Мужчину попросили выйти из-за кассовой зоны, но тот отказался, стал размахивать бутылкой и разбил ее. Дебошира попробовали задержать, но удалось это не сразу: он стал толкаться и пинаться.

"Когда напарник стал надевать на руки Абушаеву наручники, их заклинило. Тогда Абушаеву надели вторую пару наручников, положили на пол. И напарник стал отстегивать первую пару наручников. В этот момент Абушаев больно схватил его за палец и не отпускал", - рассказал один из росгвардейцев.

Показания потерпевших о скандальной истории подтвердили администраторы магазина. В итоге суд Ленинского района приговорил Абушаева к полутора годам лишения свободы. Наказание решили считать условным с испытательным сроком на год. Сам осужденный попытался приговор обжаловать, но апелляционная инстанция с изначальным вердиктом согласилась. Теперь приговор вступил в силу.