Апелляционный суд оставил без изменений сроки обвиняемым в разбоях

В понедельник, 12 сентября, 4-й апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил без изменений сроки наказания, назначенные группе из восьми человек, признанных виновными в бандитизме и разбоях. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, по версии следствия, 22-летний самарец Аршалуйс Искандарян в 2019 г. организовал преступную группу. Под его руководством в преступлениях участвовали 23-летний Дмитрий Зубрихин, 25-летний Джафар Гаджиев, 28-летний Гафар Гаджиев, 26-летний Даниил Саутин, 23-летний Вазген Даниелян, 24-летний Данил Косачев и 23-летняя Анна Рогова.
В частности, Рогова по указанию руководителя банды искала жертв, Саутин был водителем, а Даниелян, Гаджиевы, Зубрихин и Косачев выполняли роль "силового" звена - нападали на потерпевших, угрожали им и запугивали.
Злоумышленники использовали травматический пистолет "МР-79-9МТ" калибра 9 мм со спиленным номером и мобильники с чужими sim-картами, которые регулярно меняли. Передвигались злоумышленники на принадлежащем Саутину Kia Spectra, а также еще на двух других автомобилях.
С 28 ноября по 12 декабря 2019 г. участники банды совершили три разбойных нападения в Самаре. Вечером 28 ноября Рогова встретилась у дома №84 по ул. Воронежской с потерпевшим С.Фараджовым. К ним подбежали Гафаровы и Зубрихин. Они избили Фараджова, а затем затолкали его в автомобиль. В салоне, обвиняя жертву в торговле наркотиками, они потребовали 100 тыс. рублей. Потерпевший согласился выполнить требования налетчиков и передал им 93 тыс. руб., а также свой iPhone SE стоимостью 10 тыс. рублей.
Следующее нападение произошло вечером 1 декабря 2019 года. Рогова договорилась о встрече у подъезда дома №70 по ул. Стара-Загора с очередной жертвой - Р.Войлоковым. Все произошло по тому же сценарию: женщина приехала с Искандаряном, Косачевым и Даниеляном. Потерпевшего также обвинили в торговле наркотиками и потребовали 100 тыс. рублей. Мужчине угрожали пистолетом. Пострадавший также отдал налетчикам деньги.
Очередной разбой злоумышленники совершили днем 12 декабря 2019 года. Рогова встретилась с жертвой - В.Пищелко в квартире на ул. 22-го Партсъезда. Искандарян, Гаджиев, Зубрихин под тем же предлогом, что и в предыдущих случаях, требовали 200 тыс. рублей. Потерпевший сказал, что не имеет такой суммы, и предложил съездить за ценными вещами к нему домой на ул. Советской Армии. Однако в квартире Пищелко злоумышленники смогли найти только мобильник стоимостью около 28 тыс. руб., 15 тыс. руб. наличными и золотой кулон стоимостью более 3 тыс. рублей.
В суде обвиняемые частично признали вину в разбойных нападениях, но участие в бандитизме отрицали.
Областной суд признал Аршалуйса Искандаряна виновным в создании банды (ч. 1. ст. 209 УК РФ) и трех эпизодах разбоя (п. "а" ч.4 ст. 162 УК РФ). По совокупности преступлений мужчина получил 11 лет лишения свободы с полуторагодичным ограничением свободы.
Остальных признали виновными в участии в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и, в зависимости от ролей каждого, в различных количествах разбойных нападений по п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ. Дмитрию Зубрихину и Джафару Гаджиеву назначили по девять лет лишения свободы. Гафар Гаджиев и Вазген Даниелян получили по 10 лет заключения, Данила Косачев - пять лет, Даниил Саутин - восемь с половиной лет и Анна Рогова - шесть лет. Также суд назначил каждому по году и четырем месяцам ограничения свободы. Кроме того, мужчинам суд назначил отбывать сроки в колонии строгого режима, женщине - в колонии общего режима.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в 4-м апелляционном суде, приговор был обжалован некоторыми адвокатами и рядом подсудимых. 12 сентября их жалобы рассмотрели. В итоге суд внес некоторые изменения в приговор Самарского областного суда, но сроки наказания оставил без изменений.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.