Апелляционный суд оставил без изменений сроки обвиняемым в разбоях

В понедельник, 12 сентября, 4-й апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил без изменений сроки наказания, назначенные группе из восьми человек, признанных виновными в бандитизме и разбоях. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, 22-летний самарец Аршалуйс Искандарян в 2019 г. организовал преступную группу. Под его руководством в преступлениях участвовали 23-летний Дмитрий Зубрихин, 25-летний Джафар Гаджиев, 28-летний Гафар Гаджиев, 26-летний Даниил Саутин, 23-летний Вазген Даниелян, 24-летний Данил Косачев и 23-летняя Анна Рогова.

В частности, Рогова по указанию руководителя банды искала жертв, Саутин был водителем, а Даниелян, Гаджиевы, Зубрихин и Косачев выполняли роль "силового" звена - нападали на потерпевших, угрожали им и запугивали.

Злоумышленники использовали травматический пистолет "МР-79-9МТ" калибра 9 мм со спиленным номером и мобильники с чужими sim-картами, которые регулярно меняли. Передвигались злоумышленники на принадлежащем Саутину Kia Spectra, а также еще на двух других автомобилях.

С 28 ноября по 12 декабря 2019 г. участники банды совершили три разбойных нападения в Самаре. Вечером 28 ноября Рогова встретилась у дома №84 по ул. Воронежской с потерпевшим С.Фараджовым. К ним подбежали Гафаровы и Зубрихин. Они избили Фараджова, а затем затолкали его в автомобиль. В салоне, обвиняя жертву в торговле наркотиками, они потребовали 100 тыс. рублей. Потерпевший согласился выполнить требования налетчиков и передал им 93 тыс. руб., а также свой iPhone SE стоимостью 10 тыс. рублей.

Следующее нападение произошло вечером 1 декабря 2019 года. Рогова договорилась о встрече у подъезда дома №70 по ул. Стара-Загора с очередной жертвой - Р.Войлоковым. Все произошло по тому же сценарию: женщина приехала с Искандаряном, Косачевым и Даниеляном. Потерпевшего также обвинили в торговле наркотиками и потребовали 100 тыс. рублей. Мужчине угрожали пистолетом. Пострадавший также отдал налетчикам деньги.

Очередной разбой злоумышленники совершили днем 12 декабря 2019 года. Рогова встретилась с жертвой - В.Пищелко в квартире на ул. 22-го Партсъезда. Искандарян, Гаджиев, Зубрихин под тем же предлогом, что и в предыдущих случаях, требовали 200 тыс. рублей. Потерпевший сказал, что не имеет такой суммы, и предложил съездить за ценными вещами к нему домой на ул. Советской Армии. Однако в квартире Пищелко злоумышленники смогли найти только мобильник стоимостью около 28 тыс. руб., 15 тыс. руб. наличными и золотой кулон стоимостью более 3 тыс. рублей.

В суде обвиняемые частично признали вину в разбойных нападениях, но участие в бандитизме отрицали.

Областной суд признал Аршалуйса Искандаряна виновным в создании банды (ч. 1. ст. 209 УК РФ) и трех эпизодах разбоя (п. "а" ч.4 ст. 162 УК РФ). По совокупности преступлений мужчина получил 11 лет лишения свободы с полуторагодичным ограничением свободы.

Остальных признали виновными в участии в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и, в зависимости от ролей каждого, в различных количествах разбойных нападений по п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ. Дмитрию Зубрихину и Джафару Гаджиеву назначили по девять лет лишения свободы. Гафар Гаджиев и Вазген Даниелян получили по 10 лет заключения, Данила Косачев - пять лет, Даниил Саутин - восемь с половиной лет и Анна Рогова - шесть лет. Также суд назначил каждому по году и четырем месяцам ограничения свободы. Кроме того, мужчинам суд назначил отбывать сроки в колонии строгого режима, женщине - в колонии общего режима.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в 4-м апелляционном суде, приговор был обжалован некоторыми адвокатами и рядом подсудимых. 12 сентября их жалобы рассмотрели. В итоге суд внес некоторые изменения в приговор Самарского областного суда, но сроки наказания оставил без изменений.