Из Самары протянут водовод в Куйбышевский район и Новокуйбышевск

Администрация Самары находится в стадии подписания допсоглашения к действующему концессионному соглашению с "РКС-Самара", предусматривающего строительство двух водоводов диаметром 2000 мм в Куйбышевский район до Насосно-фильтровальной станции №3. Впоследствии - в 2025 году - от них также будет запитан Новокуйбышевск. Об этом стало известно во вторник, 13 сентября, на заседании комитета губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Как сообщил депутатам представитель министерства энергетики и ЖКХ, стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд рублей. А его реализация позволит обеспечить качественной питьевой водой более 117 тыс. человек, в квартиры которых сейчас подается вода из подземных скважин, не отвечающая всем требованиям.

Депутат Александр Степанов отметил, что скважины в Куйбышевском районе задумывались в том числе как стратегический резерв. "Если не дай бог противник отравит Волгу, весь город мог переключаться на эти подземные источники", - пояснил он. Представитель министерства сообщил, что согласно проекту скважины законсервируют, сохранив возможность их использования.

Сейчас Куйбышевский район Самары снабжается водой НФС №3, построенной в 1999 году. До этого вода подавалась из разрозненных ведомственных скважин, где ее жесткость превышала 25 градусов. Однако средств на строительство станции умягчения на НФС №3 не хватило, и вода также имеет повышенную минерализацию.

"РКС-Самара", с 2013 г. осуществляющие эксплуатацию системы городского водопроводного хозяйства на условиях концессии, в 2018 г. анонсировали планы строительства водоводов от НФС-2 в Студеном Овраге. Сообщалось, что в случае подписания концессионного соглашения затраты войдут в инвестиционную программу предприятия.

Тогда ориентировочная протяженность водоводов оценивалась в 45 км. Планировалось, что водоводы будут доставлять мягкую волжскую воду к НФС-3, где будет производиться доочистка и придаваться дополнительный напор.

В июне 2022 г. в "РКС-Самара" сообщали, что начато проектирование водоводов диаметром 1000 мм в Куйбышевский район. Окончание строительства планировалось на 2024 год.