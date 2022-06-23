В самарские водопровод и канализацию инвестировали почти 1,3 млрд рублей

В 2021 году инвестиции "РКС-Самара" в систему городского водоснабжения и водоотведения составили 1,27 млрд рублей. Средства пошли в том числе на особо значимые проекты: проведение водоводов в Красноглинский и проектирование водоводов в Куйбышевский районы города, что позволит снабжать жителей мягкой волжской водой.

Только за прошлый год ресурсоснабжающая компания переложила 11 км водопроводных и 12,6 км канализационных труб. Также в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" полным ходом идет модернизация городских очистных канализационных сооружений.

Такие данные были озвучены 21 июня на ежегодном публичном отчете "РКС-Самара" перед представителями региональной и муниципальной власти, депутатами, представителями СМИ и общественности. Отчет был посвящен промежуточным итогам работы предприятия в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2019 году между правительством региона, администрацией Самары и ООО "Самарские коммунальные системы".

Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков отметил, что объём концессионных вложений до 2047 года превысит 17 млрд рублей.

По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, таких масштабных проектов в городе не было почти полвека. "Мы видим в реальности результаты государственно-частного партнёрства. Вложения приносят изменения в лучшую сторону, создавая запас прочности всей системы водоснабжения и водоотведения на десятилетия вперёд", — сказал Владимир Василенко.

О строительстве новых водоводов

Сейчас в городе продолжается строительство водоводов диаметром 600 мм и насосных станций от НФС-2 до посёлка Управленческий. Завершение проекта и пуск мягкой питьевой воды в этот район Самары планируется в конце 2023 года.

Начато проектирование водоводов диаметром 1000 мм в Куйбышевский район. Благодаря реализации этого проекта мягкая волжская вода в 2024 году придёт туда, где традиционно пользовались жёсткой водой с повышенной минерализацией из скважин.

Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области Вадим Стрелков подчеркнул большую значимость этих проектов для всех жителей Куйбышевского и Красноглинского районов. Ведь именно оттуда сейчас поступают жалобы на жесткую воду. Строительство новых водоводов и насосных станций позволит эту проблему решить раз и навсегда.

Что нового на городских очистных канализационных сооружениях

В рамках инвестпрограммы и федеральной целевой программы "Оздоровление Волги" идёт модернизация городских очистных канализационных сооружений — как раз 21 июня запустили новую установку первичной фильтрации. Пока идут пусконаладочные работы оборудования. Ввод в эксплуатацию улучшит качество механической очистки стоков, автоматизирует часть работы и даст возможность ввести в действие более сложные механизмы тонкой очистки.

О водоразборных колонках

Вопрос о водоразборных колонках поднял представитель омбудсмена в Самарской области Вадим Стрелков. Ранее "РКС-Самара" пообещали сделать Самару первым городом-миллионником без водопроводных колонок. Инициативу поддержал губернатор. Вадим Стрелков попросил обеспечить индивидуальный подход к жителям старого города при принятии решения о демонтаже колонок. В особенности это касается престарелых одиноких граждан, которым в буквальном смысле некому подать воды. Руководитель "РКС-Самара" заверил, что сейчас все делается в индивидуальном порядке, во многом пожилым людям идут навстречу, появляются люди и предприятия, кто берет на себя расходы по подключению таких домов. Всех ветеранов Великой Отечественной войны "РКС-Самара" подключили за свой счет.

О запахе в "Волгаре"

Не обошли стороной и вопрос неприятного запаха в Куйбышевском районе Самары. Реконструкция ГОКС позволила снять с ресурсоснабжающего предприятия все подозрения. Приглашённые собственными глазами увидели, что теперь приёмная камера, куда попадают все стоки города, перекрыта, на ней установлено здание с механическими решетками с функцией очистки воздуха. Теперь на ГОКС просто нет открытого источника запаха.

Готовы к диалогу

Оценивая работу ресурсоснабжающего предприятия, Владимир Василенко подчеркнул, что жители города не всё видят и замечают и из-за этого недооценивают масштаб и значимость той работы, которая выполняется. Благодаря политике информационной открытости предприятия все должно встать на свои места.

По мнению заместителя генерального директора "Российских коммунальных систем" Григория Теряна, во многом результаты, о которых отчитались ресурсники, — следствие успешной совместной работы руководства города, области и "РКС-Самара" по реализации концессионного соглашения, одного из самых успешных в стране.