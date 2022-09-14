Прокуратура через суд обязала власти обеспечить жителей Спиридоновки качественной водой

Судом удовлетворены требования прокурора Волжского района об обязании администрации сельского поселения Спиридоновка обеспечить население качественной питьевой водой. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Районной прокуратурой была проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере ЖКХ и установлено, что качество питьевой воды, подаваемой населению, не соответствует санитарно-химическим показателям, водопроводные сети изношены, а для подземного источника не организована зона санитарной охраны. При этом органом местного самоуправления не принимаются достаточные меры для исправления ситуации.
Прокурор района обратился в Волжский районный суд с исковым заявлением. Решением суда требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Судебное решение в законную силу не вступило.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа