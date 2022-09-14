Прокуратура через суд обязала власти обеспечить жителей Спиридоновки качественной водой

Судом удовлетворены требования прокурора Волжского района об обязании администрации сельского поселения Спиридоновка обеспечить население качественной питьевой водой. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Районной прокуратурой была проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере ЖКХ и установлено, что качество питьевой воды, подаваемой населению, не соответствует санитарно-химическим показателям, водопроводные сети изношены, а для подземного источника не организована зона санитарной охраны. При этом органом местного самоуправления не принимаются достаточные меры для исправления ситуации.

Прокурор района обратился в Волжский районный суд с исковым заявлением. Решением суда требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Судебное решение в законную силу не вступило.