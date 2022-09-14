"Сливавшие" данные о сотрудниках ФСБ экс-полицейские обжаловали приговор

Суд Самарской области пересмотрит приговор теперь уже бывшему начальнику дежурной части отдела полиции № 6 (Самарского района Самары) Алексею Борисову и его подчиненному Кириллу Чупрову. Полицейских обвиняли в получении взяток за предоставление секретных данных и приговорили к реальному лишению свободы.

Напомним, по версии следствия, весной 2020 г. Чупров познакомился в интернете с пользователем, который хотел получать данные о третьих лицах и готов был платить. Чупров рассказал об этом начальнику — Борисову. Тот согласился поучаствовать. В итоге Борисов предоставлял Чупрову необходимые данные, а тот получал за них деньги и делился с начальником. Всего сотрудники дежурной части получили около 600 тыс. рублей. Деньги переводил гражданин Павлов из Новочебоксарска. Конечным получателем были сотрудники штабов Алексея Навального (признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ).

Данные же, запрашиваемые у Чупрова, касались сотрудников ФСБ. Сам Чупров говорит, что не знал ни того, что передавал информацию о работниках органов госбезопасности, ни того, куда идет эта информация. Он особенно подчеркивает, что не был сторонником оппозиционеров и не участвовал в экстремистской деятельности.

В итоге суд Самарского района Самары назначил Борисову девять лет колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года, лишением звания и со штрафом 5,9 млн рублей. Чупрову назначили пять лет колонии строгого режима, с лишением звания и штрафом 5,9 млн рублей.

В период суда Борисов вину не признавал, а Чупров признавал частично. Сейчас адвокаты обоих бывших полицейских обжалуют приговор.

"Жалобу рассмотрят 26 сентября", — уточнили в суде Самарской области.