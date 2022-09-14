В Самаре арестовали подозреваемого в наркопоставках с более чем килограммом героина

В Самаре отправили под стражу подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Мужчину задержали с поличным 30 июля 2022 года. У него изъяли более 1 кг героина. По версии правоохранителей, подозреваемый регулярно поставлял крупные и особо крупные партии наркотиков оптовым клиентам.

Ранее сотрудники ФСБ получили сведения о деятельности межрегиональной преступной группы, организовавшей канал поставки особо крупных партий наркотиков из московского региона в несколько областей РФ.