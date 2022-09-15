Вратарь и три полузащитника "Крыльев Советов" вошли в окончательный состав сборной

Сразу четыре футболиста "Крыльев Советов" вошли в окончательный состав сборной России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор и товарищеский матч с командой Киргизии. Список из 28 игроков опубликован РФС.
Как сообщает сайт Российского футбольного союза, тренерский штаб национальной команды привлек всего 28 футболистов. В их числе вратарь "Крыльев" Иван Ломаев и полузащитника самарцев Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов.
Напомним, все они назывались в расширенном составе сборной.
С 19 по 22 сентября футболисты сборной будут тренироваться на базе в Новогорске, после чего вылетят в Бишкек, где 24 сентября проведут товарищеский матч против команды Киргизии.
Также отметим, что в состав сборной вошел воспитанник "Крыльев Советов" полузащитник Арсен Захарян, сейчас выступающий за московское "Динамо".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?