Вратарь и три полузащитника "Крыльев Советов" вошли в окончательный состав сборной

Сразу четыре футболиста "Крыльев Советов" вошли в окончательный состав сборной России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор и товарищеский матч с командой Киргизии. Список из 28 игроков опубликован РФС.

Как сообщает сайт Российского футбольного союза, тренерский штаб национальной команды привлек всего 28 футболистов. В их числе вратарь "Крыльев" Иван Ломаев и полузащитника самарцев Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов.

Напомним, все они назывались в расширенном составе сборной.

С 19 по 22 сентября футболисты сборной будут тренироваться на базе в Новогорске, после чего вылетят в Бишкек, где 24 сентября проведут товарищеский матч против команды Киргизии.

Также отметим, что в состав сборной вошел воспитанник "Крыльев Советов" полузащитник Арсен Захарян, сейчас выступающий за московское "Динамо".