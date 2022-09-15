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Футбол Спорт

Вратарь и три полузащитника "Крыльев Советов" вошли в окончательный состав сборной

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сразу четыре футболиста "Крыльев Советов" вошли в окончательный состав сборной России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор и товарищеский матч с командой Киргизии. Список из 28 игроков опубликован РФС.

Как сообщает сайт Российского футбольного союза, тренерский штаб национальной команды привлек всего 28 футболистов. В их числе вратарь "Крыльев" Иван Ломаев и полузащитника самарцев Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов.

Напомним, все они назывались в расширенном составе сборной.

С 19 по 22 сентября футболисты сборной будут тренироваться на базе в Новогорске, после чего вылетят в Бишкек, где 24 сентября проведут товарищеский матч против команды Киргизии.

Также отметим, что в состав сборной вошел воспитанник "Крыльев Советов" полузащитник Арсен Захарян, сейчас выступающий за московское "Динамо".

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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