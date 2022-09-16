"Трещины и нет штукатурки": чиновников обязали переселить жильцов из дома Челышева через суд

Самарский областной суд вынес решение по иску прокуратуры к чиновникам из-за дома купца Челышева. Надзорное ведомство отстаивало интересы инвалида по фамилии Воеводина и ее сына.

Как следует из решения суда, женщина жила в трехкомнатной квартире по договору социального найма, но в 2015 г. ее дом сгорел. Тогда департамент управления имуществом предоставил жилье в доме Челышева. Но условия жизни там тоже оказались не лучшими.

"В отдельных местах потолка и стен отсутствует штукатурка, на стенах имеются углубленные трещины, утепление деревянных оконных блоков осуществлено Воеводиной подручными средствами. Сам дом имеет три этажа, 1917 года постройки, наружные и внутренние стены кирпичные, перегородки и перекрытия деревянные, является объектом культурного наследия федерального значения "Доходный дом Челышева, 1899, арх. Щербачев А.А". Дом относится к шестой категории благоустроенности — ветхие неблагоустроенные жилые дома. С учетом выводов специалистов Государственной жилищной инспекции Самарской области, рекомендующих признать дом аварийным, неоднократные угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций локального характера, межведомственная комиссия администрации Ленинского района Самары 20.07.2021 г. приняла решение о выявлении оснований для признания жилого дома аварийным и подлежащим реконструкции", — указано также в материалах суда.

Из решения суда следует, что по распоряжению первого замглавы Самары 10 сентября 2021 г. дом признали аварийным и подлежащим реконструкции.

"Таким образом, жилое помещение Воеводиной не только не оборудовано средствами и приспособлениями для реабилитации инвалидов, но и проживание в таком доме является угрозой причинения вреда здоровью", — указано в материалах суда.

Прокурор Ленинского района потребовал через суд обязать департамент управления имуществом Самары предоставить Воеводиной благоустроенное жилье. Первая судебная инстанция требование удовлетворила, но чиновники из ДУИ решение обжаловали.

"Представитель департамента управления имуществом считает, что мероприятия по приобретению жилых помещений для граждан должны быть произведены в рамках программы, срок переселения по которой в отношении спорного дома установлен в период с 2022-2023", — сообщает облсуд.

Как отметили служители Фемиды, доводы департамента не должны быть приняты в расчет, так как проживание в доме угрожает жизни и здоровью. В итоге решение в интересах Воеводиной оставили в силе. Но, как следует из решения облсуда, пока чиновники обжаловали первое постановление, женщина умерла.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 марта 2022 г. в доме Челышева был пожар. Жильцов эвакуировали, никто не пострадал. Некоторые жители позже жаловались, что живут без света, газа и воды. Но руководитель департамента управления имуществом Самары Андрей Белоклоков пообещал подобрать людям жилье в маневренном фонде.