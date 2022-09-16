Жители Сызрани поблагодарили коллектив "Т Плюс" за подготовку дома к зиме

Жители дома №34 по проспекту 50 лет Октября направили в адрес Сызранских тепловых сетей (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") письмо с благодарностью за качественную замену коммуникаций.

Этим летом энергетики заменили 300 метров транзитного трубопровода в подвале данного многоквартирного дома. Кроме того, был обновлен участок теплосети между домами №34 и №30, что значительно повысит надежность теплоснабжения близлежащих МКД предстоящей зимой. Все работы были выполнены качественно и оперативно.

"В рамках подготовки города к зиме специалисты предприятия обновили более 4 км коммуникаций на шести участках. Все работы выполнены в срок, в настоящее время продолжается восстановление благоустройства на местах перекладок", - отметил технический директор - главный инженер Сызранских тепловых сетей Евгений Голудин.