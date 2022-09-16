Жители Сызрани поблагодарили коллектив "Т Плюс" за подготовку дома к зиме

Жители дома №34 по проспекту 50 лет Октября направили в адрес Сызранских тепловых сетей (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") письмо с благодарностью за качественную замену коммуникаций.
Этим летом энергетики заменили 300 метров транзитного трубопровода в подвале данного многоквартирного дома. Кроме того, был обновлен участок теплосети между домами №34 и №30, что значительно повысит надежность теплоснабжения близлежащих МКД предстоящей зимой. Все работы были выполнены качественно и оперативно.
"В рамках подготовки города к зиме специалисты предприятия обновили более 4 км коммуникаций на шести участках. Все работы выполнены в срок, в настоящее время продолжается восстановление благоустройства на местах перекладок", - отметил технический директор - главный инженер Сызранских тепловых сетей Евгений Голудин.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа