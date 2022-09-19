Программа переселения из аварийных домов в Самаре выполнялась с нарушениями

Количество приобретенных квартир для граждан-переселенцев из аварийных домов в Самаре оказалось меньше, чем указывалось в документах. К такому выводу пришли аудиторы городской Контрольно-счетной палаты.

Результаты проверки законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных департаменту управления имуществом на реализацию национального проекта "Жилье и городская среда", опубликованы на сайте надзорного органа в пятницу, 16 сентября.

Проверка обнаружила ряд нарушений и недостатков. В частности, выяснилось, что с 2019 г. в количественные и стоимостные показатели муниципальной программы неоднократно вносились изменения, что противоречит порядку ее реализации.

Были нарушены требования законодательства о бухучете - на балансе в составе вложений в имущество муниципальной казны департаментом не были отражены изъятые у собственников земельные участки и жилые помещения на них, признанные аварийными.

Выяснилось, что гражданам предоставлялись жилые помещения большей площади, чем расселяемая, и стоимостью выше предусмотренной нормативами, что ставит под сомнение эффективность расходования бюджетных средств.

Чиновникам не удалось выполнить в полном объеме целый ряд показателей переселения граждан из аварийного жилищного фонда: количество жилых помещений и общая площадь, подлежащие расселению, а также количество переселенных из них граждан.

К тому же аудиторам удалось установить, что в отчете о выполнении программы было завышено количество приобретенных жилых помещений для переселения граждан - за счет использования в расчете количества жилых помещений, предусмотренных муниципальными контрактами, а не фактически переданных застройщиками.

По результатам проверки в ДУИ Самары было направлено представление об устранении нарушений, информацию о нарушениях получили также глава города Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев.