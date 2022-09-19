Программа переселения из аварийных домов в Самаре выполнялась с нарушениями

Количество приобретенных квартир для граждан-переселенцев из аварийных домов в Самаре оказалось меньше, чем указывалось в документах. К такому выводу пришли аудиторы городской Контрольно-счетной палаты.
Результаты проверки законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных департаменту управления имуществом на реализацию национального проекта "Жилье и городская среда", опубликованы на сайте надзорного органа в пятницу, 16 сентября.
Проверка обнаружила ряд нарушений и недостатков. В частности, выяснилось, что с 2019 г. в количественные и стоимостные показатели муниципальной программы неоднократно вносились изменения, что противоречит порядку ее реализации.
Были нарушены требования законодательства о бухучете - на балансе в составе вложений в имущество муниципальной казны департаментом не были отражены изъятые у собственников земельные участки и жилые помещения на них, признанные аварийными.
Выяснилось, что гражданам предоставлялись жилые помещения большей площади, чем расселяемая, и стоимостью выше предусмотренной нормативами, что ставит под сомнение эффективность расходования бюджетных средств.
Чиновникам не удалось выполнить в полном объеме целый ряд показателей переселения граждан из аварийного жилищного фонда: количество жилых помещений и общая площадь, подлежащие расселению, а также количество переселенных из них граждан.
К тому же аудиторам удалось установить, что в отчете о выполнении программы было завышено количество приобретенных жилых помещений для переселения граждан - за счет использования в расчете количества жилых помещений, предусмотренных муниципальными контрактами, а не фактически переданных застройщиками.
По результатам проверки в ДУИ Самары было направлено представление об устранении нарушений, информацию о нарушениях получили также глава города Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа