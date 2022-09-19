Телефонный мошенник выманил у самарчанки 385 тыс. рублей

В Самаре возбудили очередное уголовное дело из-за телефонного мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В полицию обратилась 63-летняя местная жительница. Ей позвонил "сотрудник банка" и сказал, что с ее счетом что-то пытаются сделать злоумышленники. Желая сохранить сбережения, самарчанка по указанию мошенника скачала приложение для дистанционной работы с приложением "мобильный банк" и предоставила удаленный доступ к своим деньгам. После этого с ее счета пропали 385 тыс. рублей.