Клиенты РСХБ перечислили 150 млн рублей для сохранения популяции амурских тигров

Совместно с АНО Центр "Амурский тигр" Россельхозбанк реализует проект по поддержке редких амурских тигров.

Совершая покупки по карте банка "Амурский тигр", ее держатель участвует в благотворительной программе по защите и сохранению амурских тигров. С каждой транзакции по карте банк перечисляет часть своих доходов на изучение и сохранение этого уникального вида хищников. Карты "Амурский тигр" присутствуют во всех сегментах карточных продуктов банка: кредитная, дебетовая, карта к вкладу, зарплатная, премиальная и другие. С момента запуска проекта Россельхозбанк эмитировал более 60 тысяч карт "Амурский тигр", около 150 млн рублей было перечислено в "Центр "Амурский тигр" в рамках программы "Их судьба в наших руках".

"Охрана природы и окружающей среды — одно из важнейших направлений деятельности правительства нашей страны. Россельхозбанк является активным участником таких инициатив. Карта "Амурский тигр" — одна из самых популярных в линейке платёжных карт РСХБ. Большинство пользователей этих карт проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Такая география свидетельствует о том, что современный человек продолжает заботиться о природной экосистеме, даже если он сам проживает в крупном городе, вдали от естественной среды обитания тигров. Чтобы внести свой вклад в их поддержку, достаточно просто оплатить покупки картой "Амурский тигр" и банк сделает благотворительный перевод за вас", — комментирует руководитель розничного направления бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

"Россельхозбанк — один из ключевых и старейших партнеров Центра "Амурский тигр" и его вклад в проекты по сохранению редкого полосатого хищника и всей природы юга Дальнего Востока трудно переоценить. Благодаря поддержке банка, в ареале тигра ведется оснащение антибраконьерских групп охотнадзора техникой и оборудованием, экипируются сотрудники охраны особо охраняемых природных территорий, создается туристическая и природоохранная инфраструктура, проводятся образовательные мероприятия среди населения", — говорит генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

В поддержку инициативы по защите амурских тигров с 17 сентября РСХБ запустил информационную кампанию на федеральных телеканалах страны, которая продлится до 8 октября. Кампания призвана увеличить количество неравнодушных граждан, а также привлечь внимание к проблеме сохранения амурского тигра.