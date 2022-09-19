Клиенты РСХБ перечислили 150 млн рублей для сохранения популяции амурских тигров

Совместно с АНО Центр "Амурский тигр" Россельхозбанк реализует проект по поддержке редких амурских тигров.
Совершая покупки по карте банка "Амурский тигр", ее держатель участвует в благотворительной программе по защите и сохранению амурских тигров. С каждой транзакции по карте банк перечисляет часть своих доходов на изучение и сохранение этого уникального вида хищников. Карты "Амурский тигр" присутствуют во всех сегментах карточных продуктов банка: кредитная, дебетовая, карта к вкладу, зарплатная, премиальная и другие. С момента запуска проекта Россельхозбанк эмитировал более 60 тысяч карт "Амурский тигр", около 150 млн рублей было перечислено в "Центр "Амурский тигр" в рамках программы "Их судьба в наших руках".
"Охрана природы и окружающей среды — одно из важнейших направлений деятельности правительства нашей страны. Россельхозбанк является активным участником таких инициатив. Карта "Амурский тигр" — одна из самых популярных в линейке платёжных карт РСХБ. Большинство пользователей этих карт проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Такая география свидетельствует о том, что современный человек продолжает заботиться о природной экосистеме, даже если он сам проживает в крупном городе, вдали от естественной среды обитания тигров. Чтобы внести свой вклад в их поддержку, достаточно просто оплатить покупки картой "Амурский тигр" и банк сделает благотворительный перевод за вас", — комментирует руководитель розничного направления бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.
"Россельхозбанк — один из ключевых и старейших партнеров Центра "Амурский тигр" и его вклад в проекты по сохранению редкого полосатого хищника и всей природы юга Дальнего Востока трудно переоценить. Благодаря поддержке банка, в ареале тигра ведется оснащение антибраконьерских групп охотнадзора техникой и оборудованием, экипируются сотрудники охраны особо охраняемых природных территорий, создается туристическая и природоохранная инфраструктура, проводятся образовательные мероприятия среди населения", — говорит генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
В поддержку инициативы по защите амурских тигров с 17 сентября РСХБ запустил информационную кампанию на федеральных телеканалах страны, которая продлится до 8 октября. Кампания призвана увеличить количество неравнодушных граждан, а также привлечь внимание к проблеме сохранения амурского тигра.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.