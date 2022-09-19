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Облправительство Власть и политика

Самарская область получила благодарность Минстроя РФ

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область вновь отмечена на федеральном уровне: регион получил благодарность Минстроя России за заслуги в области строительства и сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве, которое в понедельник, 19 сентября, провел губернатор Дмитрий Азаров. В нем участвовали руководители министерств и ведомств, главы городов губернии.

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства - министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин доложил, что в конце прошлой недели в Москве в рамках проведения двухдневной стратегической сессии "Современные подходы к управлению государственным заказом в области строительства" подведены итоги по курируемым Минстроем России направлениям работы за восемь месяцев 2022 года.

Регион стал одним из лидеров среди субъектов страны, которые успешно справляются с реализацией программ национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. "Роль Самарской области по реализации национальных проектов была подчеркнута отдельно. За исполнение всех показателей нам вручена благодарность министерства", - сообщил Иван Пивкин.

"Наша с вами работа, не только двух министерств, но и правительства региона в целом, оценена на высоком уровне. Поздравляю, коллеги, - обратился Дмитрий Азаров к участникам совещания. - Конечно, эта благодарность должна еще больше мобилизовать нас. Занять лидирующие позиции в стране - важнейшая задача для региона. Но, как правило, еще сложнее удерживать лидерство на протяжении долгих лет. Однако, уверен, эта задача нам по плечу".

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

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Долгий путь.

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