Самарская область получила благодарность Минстроя РФ

Самарская область вновь отмечена на федеральном уровне: регион получил благодарность Минстроя России за заслуги в области строительства и сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве, которое в понедельник, 19 сентября, провел губернатор Дмитрий Азаров. В нем участвовали руководители министерств и ведомств, главы городов губернии.

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства - министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин доложил, что в конце прошлой недели в Москве в рамках проведения двухдневной стратегической сессии "Современные подходы к управлению государственным заказом в области строительства" подведены итоги по курируемым Минстроем России направлениям работы за восемь месяцев 2022 года.

Регион стал одним из лидеров среди субъектов страны, которые успешно справляются с реализацией программ национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. "Роль Самарской области по реализации национальных проектов была подчеркнута отдельно. За исполнение всех показателей нам вручена благодарность министерства", - сообщил Иван Пивкин.

"Наша с вами работа, не только двух министерств, но и правительства региона в целом, оценена на высоком уровне. Поздравляю, коллеги, - обратился Дмитрий Азаров к участникам совещания. - Конечно, эта благодарность должна еще больше мобилизовать нас. Занять лидирующие позиции в стране - важнейшая задача для региона. Но, как правило, еще сложнее удерживать лидерство на протяжении долгих лет. Однако, уверен, эта задача нам по плечу".