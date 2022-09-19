141 общественное пространство и 272 дворовых территории благоустроят в Самарской области в 2023 году

В понедельник, 19 сентября, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, в котором приняли участие представители министерств и ведомств, главы муниципальных образований региона. Одной из тем для обсуждения стал вопрос об участии региона в федеральных программах по направлению экологии, жилищно-коммунального-хозяйства и благоустройства.
Так, на реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги", целью которого является сокращение объема сбрасываемых в Волгу загрязненных сточных вод, будет направлено из федерального бюджета порядка 10 млрд рублей. Эти средства будут распределены на ряд важных объектов.
Среди них пять объектов, работы на которых планируется завершить и ввести в эксплуатацию уже в 2023 году — это реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод в Самаре производительностью 640,0 тыс.м³/сутки, очистные сооружения в Елховском районе, реконструкция очистных сооружений в селе Солнечная Поляна, проектирование и реконструкция очистных сооружений, строительство дождевой канализации в Нефтегорске. Также в следующем году приступят к реализации проектов очистных сооружений в Приволжье и Безенчукском районе.
Кроме того, уже разрабатываются проекты еще по трем новым объектам: реконструкция комплекса биологических очистных сооружений мощностью 40 тыс. м³/сутки в Чапаевске, строительство и реконструкция сетей дождевой канализации в поселке Управленческий (Коптев овраг) со строительством очистных сооружений дождевой канализации и строительство очистных сооружений дождевых сточных вод в Автозаводском районе Тольятти.
Более 400 тыс. жителей Самарской области будут обеспечены качественной питьевой водой благодаря реализации программы "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", который инициирован президентом страны Владимиром Путиным. На нее из федерального бюджета направлено 3,3 млрд рублей.
В числе объектов, которые планируются к реализации, — строительство Ветлянского артезианского водозабора, реконструкция водозабора и водопроводных сетей в селе Новый Буян Красноярского района. Они будут введены в эксплуатацию в следующем году. А также строительство водозабора с водоводом в районном центре Елховка Елховского района, реконструкция системы водоснабжения в селе Студенцы Хворостянского района, строительство Падовского группового водопровода в Пестравском районе, которые планируется сдать до конца 2024 года.
Губернатор обратил внимание на то, что важно проработать вопрос о более активном участии в программе "Чистая вода" южных районов области. Отдельно глава региона поручил продумать организацию водоснабжения на территориях перспективной застройки.
Обсуждались на совещании и планы по благоустройству. В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2023 году планируется благоустроить 141 общественную территорию и 272 дворов. На эти цели из федерального бюджета будет направлено более 900 млн рублей. Еще 140 общественных пространства и 272 двора преобразятся в 2024 году.
Кроме того, в 2023 году будут реализованы лучшие проекты создания комфортной городской среды, ставшие победителями VI Всероссийского конкурса. Напомним, ими стали проект благоустройства территорий у железнодорожного моста "Север и юг. Привокзальные площади" в Кинеле, "Александровская аллея" в Октябрьске и Новокуйбышевск с проектом "Парк Дубки — источник энергии".
Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов, вскоре состоится второй этап Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и малых исторических поселениях. От Самарской области в дополнительном конкурсе смогут принять участие Нефтегорск, Жигулевск, Похвистнево, Чапаевск. Сейчас министерством совместно с муниципалитетами готовятся заявки.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.