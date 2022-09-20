В Самарской области появятся две новые награды

По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе появятся две новые награды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в губернскую думу.
Согласно документу, почетным знаком Нестора Постникова будут награждать за значительный вклад в организацию оказания медицинской помощи населению Самарской области, подготовку кадров для медицинских организаций, научную и иную деятельность, направленную на развитие системы здравоохранения Самарской области, высокий профессионализм при лечении пациентов, а также за заслуги, связанные с предоставлением гражданам высококачественных социальных услуг, большой вклад в организацию предоставления мер социальной поддержки нуждающимся гражданам, за личные заслуги в осуществлении благотворительной и иной общественно полезной деятельности по поддержке хосписов, госпиталей, больниц и иных медицинских организаций.
Почетный знак Николая Семенова будет даваться за значительные достижения в научно-исследовательской деятельности, развитие приоритетных направлений науки и технологий, способствующих осуществлению предприятиями и организациями Самарской области существенного научного и технологического прорыва, обеспечение лидерства Самарской области в науке, успешном внедрении и использовании научных разработок в производстве, развитии и осуществлении научно-исследовательской деятельности в образовательных организациях высшего образования с привлечением к работе студентов, аспирантов и молодых ученых, повышение престижа образовательных учреждений Самарской области.
В проекте документа уточняется, что принятие закона не потребует дополнительного финансирования. Законопроект прошел антикоррупционную экспертизу.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.