В Самарской области появятся две новые награды

По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе появятся две новые награды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в губернскую думу.

Согласно документу, почетным знаком Нестора Постникова будут награждать за значительный вклад в организацию оказания медицинской помощи населению Самарской области, подготовку кадров для медицинских организаций, научную и иную деятельность, направленную на развитие системы здравоохранения Самарской области, высокий профессионализм при лечении пациентов, а также за заслуги, связанные с предоставлением гражданам высококачественных социальных услуг, большой вклад в организацию предоставления мер социальной поддержки нуждающимся гражданам, за личные заслуги в осуществлении благотворительной и иной общественно полезной деятельности по поддержке хосписов, госпиталей, больниц и иных медицинских организаций.

Почетный знак Николая Семенова будет даваться за значительные достижения в научно-исследовательской деятельности, развитие приоритетных направлений науки и технологий, способствующих осуществлению предприятиями и организациями Самарской области существенного научного и технологического прорыва, обеспечение лидерства Самарской области в науке, успешном внедрении и использовании научных разработок в производстве, развитии и осуществлении научно-исследовательской деятельности в образовательных организациях высшего образования с привлечением к работе студентов, аспирантов и молодых ученых, повышение престижа образовательных учреждений Самарской области.

В проекте документа уточняется, что принятие закона не потребует дополнительного финансирования. Законопроект прошел антикоррупционную экспертизу.