В Самаре подсудимые пытались уничтожить том уголовного дела

В Самаре четверо осужденных пытались уничтожить том уголовного дела, сообщает Самарский областной суд.
В сообщении преступники упоминаются как некто А., Р., С., Е., в отношении которых 10 февраля 2022 г. был постановлен приговор. Очевидно, речь идет о фигурантах дела об убийстве владельца группы "ЭкоВоз" Александра Душкова - Александре Браеве, Романе Зинине, Сергее Сенькине и Евгении Егорове, которые были признаны виновными в участии в ОПС, в участии в банде и в похищении человека.
8 сентября осужденные были доставлены конвойной службой в областной суд для ознакомления с материалами уголовного дела. По окончании ознакомления сотрудники конвойной службы самостоятельно, вопреки требованиям сотрудников суда, вывели часть осужденных в конвойное помещение, а затем погрузили в специальный автомобиль для отправки их в следственный изолятор. При этом ими было проигнорировано то, что сотрудниками аппарата суда обнаружено отсутствие одного тома уголовного дела.
"Лишь после вмешательства руководства Самарского областного суда и ГУ МВД по Самарской области автомобиль с осужденными был вновь возвращен на территорию суда. В связи с отказом осужденных выйти из автомобиля, после значительного периода времени, автомобиль был досмотрен и обнаружены похищенные материалы уголовного дела", - сообщает областной суд.
Были вызваны сотрудники Следственного комитета, которые произвели ряд неотложных следственных действий и задокументировали противоправную деятельность осужденных.
"Достичь желаемого результата и уничтожить какие-либо материалы уголовного дела им не удалось, поскольку в распоряжении осужденных оказались лишь материалы, содержащие часть протокола судебного заседания, который незамедлительно был вновь восстановлен", - отмечают в суде.
По данному факту приказом председателя Самарского областного суда назначена и проводится служебная проверка, которая в настоящее время не завершена. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению правосудия).
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.