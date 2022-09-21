В Самаре подсудимые пытались уничтожить том уголовного дела

В Самаре четверо осужденных пытались уничтожить том уголовного дела, сообщает Самарский областной суд.

В сообщении преступники упоминаются как некто А., Р., С., Е., в отношении которых 10 февраля 2022 г. был постановлен приговор. Очевидно, речь идет о фигурантах дела об убийстве владельца группы "ЭкоВоз" Александра Душкова - Александре Браеве, Романе Зинине, Сергее Сенькине и Евгении Егорове, которые были признаны виновными в участии в ОПС, в участии в банде и в похищении человека.

8 сентября осужденные были доставлены конвойной службой в областной суд для ознакомления с материалами уголовного дела. По окончании ознакомления сотрудники конвойной службы самостоятельно, вопреки требованиям сотрудников суда, вывели часть осужденных в конвойное помещение, а затем погрузили в специальный автомобиль для отправки их в следственный изолятор. При этом ими было проигнорировано то, что сотрудниками аппарата суда обнаружено отсутствие одного тома уголовного дела.

"Лишь после вмешательства руководства Самарского областного суда и ГУ МВД по Самарской области автомобиль с осужденными был вновь возвращен на территорию суда. В связи с отказом осужденных выйти из автомобиля, после значительного периода времени, автомобиль был досмотрен и обнаружены похищенные материалы уголовного дела", - сообщает областной суд.

Были вызваны сотрудники Следственного комитета, которые произвели ряд неотложных следственных действий и задокументировали противоправную деятельность осужденных.

"Достичь желаемого результата и уничтожить какие-либо материалы уголовного дела им не удалось, поскольку в распоряжении осужденных оказались лишь материалы, содержащие часть протокола судебного заседания, который незамедлительно был вновь восстановлен", - отмечают в суде.

По данному факту приказом председателя Самарского областного суда назначена и проводится служебная проверка, которая в настоящее время не завершена. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению правосудия).