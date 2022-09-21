В Самарской области вор пришел в сельский магазин за капсулами для стирки

В Ставропольском районе Самарской области задержали 24-летнего тольяттинца по подозрению в ограблении магазина в пос. Приморский. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Злоумышленник взял со стеллажа восемь упаковок капсул для стирки, прошел с ними мимо кассы, оттолкнул охранника и скрылся. Ущерб составил 4 тыс. рублей.
На записях камер видеонаблюдения полицейские узнали ранее судимого мужчину. Когда тольяттинца задержали, он признал вину и сказал, что продал украденное случайному знакомому за 1,6 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").
Последние комментарии
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать