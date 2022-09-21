В Самарской области вор пришел в сельский магазин за капсулами для стирки

В Ставропольском районе Самарской области задержали 24-летнего тольяттинца по подозрению в ограблении магазина в пос. Приморский. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Злоумышленник взял со стеллажа восемь упаковок капсул для стирки, прошел с ними мимо кассы, оттолкнул охранника и скрылся. Ущерб составил 4 тыс. рублей.

На записях камер видеонаблюдения полицейские узнали ранее судимого мужчину. Когда тольяттинца задержали, он признал вину и сказал, что продал украденное случайному знакомому за 1,6 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").