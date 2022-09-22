Виктор Кудряшов оценил ход строительства жилых домов, очистных сооружений, капитального ремонта социальных объектов в Сызрани

В среду, 21 сентября, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел свой рабочий день в городском округе Сызрань. В ходе визита он проинспектировал ход строительства и капитального ремонта жилых домов, объектов благоустройства, социально значимых объектов.

Рабочая поездка председателя облправительства началась с посещения строительной площадки, где в Сызрани в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и государственной программы Самарской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" до 2024 года" ведется строительство четырех жилых домов. В прошлом году были заключены муниципальные контракты на предоставление 121 жилого помещения для расселения аварийной площади 4 467,6 кв. м., в 2022 г. - муниципальные контракты на приобретение еще 183 жилых помещений. Таким образом, планируется расселить еще 7180,62 кв. м. аварийной площади. Первым новоселам предоставят новые квартиры взамен аварийного жилья уже в ноябре-декабре этого года.

"Сегодня по всему региону реализуется программа переселения граждан из аварийного фонда. В Сызрани мы осмотрели объекты, которые будут сданы в текущем году. Хочу сказать, что муниципалитет с задачей справляется, и в ближайшее время более 120 квартир будет передано людям, которые долго этого ждали, - сказал глава облправительства. - Программа на следующий год еще более масштабная. Уже есть определенный задел - строится два полноценных дома, которые примут своих жильцов в следующем году. Таким образом, мы исполним поручение губернатора, и по Сызрани, и по всему региону досрочно завершим программу - на год раньше, чем это планировалось. Кроме того, в текущем году 48 детей-сирот, прописанных в Сызрани, получат свои долгожданные квартиры. В целом для региона этот год будет абсолютно рекордным по обеспечению детей-сирот - 960 человек получат ключи от новых квартир".

Виктор Кудряшов проверил, как идет строительство канализационных очистных сооружений в пос. Новокашпирский. Строительство очистных сооружений ведется в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". На сегодняшний день на объекте выполнены внеплощадочная канализация (на 90%), внеплощадочные сети водопровода, устройство фундамента под терминал приема стоков, котельную, КПП, монтаж сооружений биологической очистки, насосной приема стоков, насосной технического водоснабжения, локальных очистных сооружений поверхностных сточных вод, противопожарных резервуаров. Закончено бетонирование стен резервуара для установки технологического здания и монтажа оборудования, технологическое подключение к сетям электроснабжения. Кроме того, выполнено бурение и бетонирование 215 свай.

"Конечно, не обходится без проблемных вопросов. Есть некоторое отставание от графика, но уже понятно, как его наверстать. Будет оказана определенная помощь подрядной организации с привлечением дополнительной техники. Уверен, что в этом году этот объект будет сдан и объем неочищенных сточных вод, которые сбрасываются в Волгу, конечно, существенно уменьшится", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

В этот день первый вице-губернатор посетил еще один важный для Сызрани объект благоустройства - Монастырскую набережную реки Сызранки. Напомним, городской округ в 2021 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с проектом благоустройства набережной. В апреле на объекте была установлена система видеонаблюдения с трансляцией видеопотока через сеть Интернет в режиме онлайн.

Демонтажные работы - вырубка деревьев, расчистка - начались здесь в начале мая текущего года. В настоящее время полностью завершена вертикальная планировка (планировка откосов, формирование спусков). Сейчас ведутся работы по завозу растительного грунта, его отсыпке и планировке вручную по откосу насыпи набережной. Выполнено устройство винтовых свай для трех амфитеатров, смотровой площадки, пандуса и лестниц. Работы планируется завершить до ноября текущего года, отставания от графика нет.

"Монастырская набережная - это уникальный объект, продолжение большой программы благоустройства прибрежной территории. Помимо того, что сделано у Кремля, новая набережная будет иметь протяженность почти два километра. Здесь разместят велосипедные дорожки, амфитеатры, смотровые зоны. Проект связан с расчисткой реки Сызранка, на это уже получены федеральные деньги. Подготовительные работы начнутся в текущем году, наиболее активно развернутся в следующем. Будет прекрасная комфортная видовая территория, которая, несомненно, станет популярной у жителей города", - считает Виктор Кудряшов.

Продолжается капитальный ремонт сызранского ДК "Авангард", построенного в 1963 году. К сентябрю здесь выполнены работы по ремонту отопления, водопровода, канализации, силового оборудования, электроосвещения. Завершен монтаж систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения, вентиляции, дымоудаления, противопожарного водопровода, дренчерной системы. Проведены общестроительные работы на трех этажах, косметический ремонт подвала. Кроме региона и муниципалитета, участие в восстановлении "Авангарда" принимает завод "Тяжмаш".

"Дом культуры был максимально загружен и в обычное время, а после ремонта здесь появится еще больше возможностей для людей разных поколений применить себя, получать удовольствие от кинопоказов, концертов, которые здесь будут проводиться", - отметил Виктор Кудряшов.

Глава Сызрани Анатолий Лукиенко: "Впервые за долгие годы бюджет Сызрани составляет более 5 млрд рублей. Бюджет так вырос благодаря реализации на территории города национальных проектов и участию в федеральных и региональных программах. Благодарю губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и Правительство Самарской области за оказываемую поддержку. Все работы на объектах будут выполнены в срок и с хорошим качеством. Для этого у нас есть мотивация - сделать наш город, который с 2021 г. носит почетное звание "Город трудовой доблести", более комфортным и благоустроенным".

Председатель облправительства поблагодарил администрацию Сызрани за хорошо выстроенную работу: "В этом году в городе ведется масштабная деятельность в самых разных направлениях. Это и проект благоустройства Монастырской набережной, и строительство очистных сооружений, и долгожданный капитальный ремонт ДК "Авангард", который мы проводим совместно с АО "Тяжмаш", и большие проекты по благоустройству общественных территорий и дворовых зон. Сегодня мы посмотрели большинство этих объектов, работы ведутся строго в соответствии с графиком, с хорошим качеством. Уже сейчас очевидно, что эти объекты будут очень востребованы среди горожан. Городская власть контролирует все процессы, выступает с новыми инициативами, которые находят поддержку на региональном и федеральном уровне. Одним из знаковых проектов следующего года будет формирование туристического кода города, на это получены федеральные деньги, выигранные в непростой конкурсной борьбе. Эти ресурсы будут предусматривать навигацию, замену вывесок, архитектурную подсветку исторических объектов - все то, что привлечет в Сызрань большое количество туристов и сделает этот город настоящей жемчужиной нашего региона".