Тольяттинские проекты смогут получить гранты "Татнефти"

Тольяттинские социальные проекты могут быть реализованы при поддержке "Татнефти". Компания объявляет о начале второго конкурса грантов для муниципальных образований и выделяет 1,5 млрд руб. на поддержку целевых социальных программ.

По итогам первого грантового конкурса поддержку "Татнефти" уже получают 13 социально значимых тольяттинских инициатив. Новый конкурс - шанс воплотить в жизнь другие важные для жителей Тольятти проекты.

Конкурс проводится в рамках целевых программ по приоритетным направлениям благотворительной деятельности "Татнефти": "Образование", "Здравоохранение", "Развитие территорий" и "Культура". В нем могут принять участие государственные, муниципальные бюджетные организации, органы местного самоуправления, некоммерческие негосударственные организации 13 муниципальных районов Татарстана и Тольятти.

Общий бюджет конкурса со стороны компании составляет 1,5 млрд рублей.

Конкурс грантов - это часть масштабной системы социальных инвестиций компании. "Татнефть" видит в муниципалитетах партнеров в своей социальной деятельности и стремится учесть запросы самих жителей региона, поэтому ключевыми критериями отбора проектов является их актуальность и значимость, а также наличие софинансирования из других источников.

"Наши вложения - это социальные инвестиции в нефтяной край. Нам важен конечный результат, чтобы люди чувствовали эффект от нашей совместной работы, - подчеркивает генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов. - Компания на протяжении всей своей истории участвовала в развитии территорий своего присутствия, и мы продолжим это делать. 1,5 миллиарда грантовых средств - это лишь часть наших социальных инвестиций. Есть и другие масштабные проекты, и программы, которые мы реализуем на благо нашего края".

Положение и иная информация о конкурсе размещены на официальном сайте Компании www.tatneft.ru в разделе "Благотворительные программы "Татнефти" и на сайте благотворительного фонда "Татнефть" по адресу www.bf-tatneft.ru.

Прием заявок осуществляется с 20 сентября по 20 октября 2022 года.