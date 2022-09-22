Тольяттинские проекты смогут получить гранты "Татнефти"

Тольяттинские социальные проекты могут быть реализованы при поддержке "Татнефти". Компания объявляет о начале второго конкурса грантов для муниципальных образований и выделяет 1,5 млрд руб. на поддержку целевых социальных программ.
По итогам первого грантового конкурса поддержку "Татнефти" уже получают 13 социально значимых тольяттинских инициатив. Новый конкурс - шанс воплотить в жизнь другие важные для жителей Тольятти проекты.
Конкурс проводится в рамках целевых программ по приоритетным направлениям благотворительной деятельности "Татнефти": "Образование", "Здравоохранение", "Развитие территорий" и "Культура". В нем могут принять участие государственные, муниципальные бюджетные организации, органы местного самоуправления, некоммерческие негосударственные организации 13 муниципальных районов Татарстана и Тольятти.
Общий бюджет конкурса со стороны компании составляет 1,5 млрд рублей.
Конкурс грантов - это часть масштабной системы социальных инвестиций компании. "Татнефть" видит в муниципалитетах партнеров в своей социальной деятельности и стремится учесть запросы самих жителей региона, поэтому ключевыми критериями отбора проектов является их актуальность и значимость, а также наличие софинансирования из других источников.
"Наши вложения - это социальные инвестиции в нефтяной край. Нам важен конечный результат, чтобы люди чувствовали эффект от нашей совместной работы, - подчеркивает генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов. - Компания на протяжении всей своей истории участвовала в развитии территорий своего присутствия, и мы продолжим это делать. 1,5 миллиарда грантовых средств - это лишь часть наших социальных инвестиций. Есть и другие масштабные проекты, и программы, которые мы реализуем на благо нашего края".
Положение и иная информация о конкурсе размещены на официальном сайте Компании www.tatneft.ru в разделе "Благотворительные программы "Татнефти" и на сайте благотворительного фонда "Татнефть" по адресу www.bf-tatneft.ru.
Прием заявок осуществляется с 20 сентября по 20 октября 2022 года.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!