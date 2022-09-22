В Самаре 31% объектов социальной сферы подключены к отоплению

В четверг, 22 сентября, на заседании штаба по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко обсудили задачу своевременной подачи тепла в дома и социальные объекты региона.
Напомним, что официально отопительный сезон в региональной столице начинается в этом году с 27 сентября. При этом городские власти и "ресурсники" не стали дожидаться нормативных температурных параметров (среднесуточной температуры наружного воздуха в +8 градусов Цельсия и ниже в течение пятидневного периода).
Уже организована постепенная подача теплоносителя в медицинские учреждения, детские сады, дома ребенка, пансионаты и другие социальные объекты с круглосуточным пребыванием людей, которые традиционно подключаются к теплу в первоочередном порядке.
Заявки от руководителей различных социальных учреждений начали поступать на прошлой неделе. Они отрабатываются энергоснабжающей организацией, которая дает разрешение на пуск тепла. Мониторинг процесса идет непрерывно, с актуализацией информации в течение каждых суток.
"По состоянию на сегодняшнее утро порядка 31% социальных учреждений подключены к теплу, в большинстве случаев это объекты здравоохранения. Далее, к моменту официального старта отопсезона, отапливаться начнут и многоквартирные дома — процесс подключения будет идти на протяжении 2-2,5 недель. Жилищный фонд, в том числе дома, где работы проводятся региональным оператором "Фонд капитального ремонта", к приему тепла готов. Особое внимание уделим жилым зданиям, на первых этажах которых располагаются поликлиники, детские сады, учреждения культуры", — сообщил первый вице-мэр.
В связи с технологическими особенностями процесса подключения к теплоисточникам эта работа выполняется не одномоментно, а поэтапно. Это связано не только с тем, что тонны воды требуется предварительно нагреть до определенной температуры и заполнить трубы, подводящие тепло к каждому зданию.
Сначала магистральные и квартальные сети заполняются водой. После открываются внутридомовые задвижки. Затем управляющие и другие жилищные организации проводят пусконаладочные работы, регулировку системы отопления. В частности, проверяются стояки, радиаторы, вентили. Нередко в системе возникают воздушные пробки, которые в обязательном порядке удаляются.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа