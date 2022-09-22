В Самаре 31% объектов социальной сферы подключены к отоплению

В четверг, 22 сентября, на заседании штаба по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко обсудили задачу своевременной подачи тепла в дома и социальные объекты региона.

Напомним, что официально отопительный сезон в региональной столице начинается в этом году с 27 сентября. При этом городские власти и "ресурсники" не стали дожидаться нормативных температурных параметров (среднесуточной температуры наружного воздуха в +8 градусов Цельсия и ниже в течение пятидневного периода).

Уже организована постепенная подача теплоносителя в медицинские учреждения, детские сады, дома ребенка, пансионаты и другие социальные объекты с круглосуточным пребыванием людей, которые традиционно подключаются к теплу в первоочередном порядке.

Заявки от руководителей различных социальных учреждений начали поступать на прошлой неделе. Они отрабатываются энергоснабжающей организацией, которая дает разрешение на пуск тепла. Мониторинг процесса идет непрерывно, с актуализацией информации в течение каждых суток.

"По состоянию на сегодняшнее утро порядка 31% социальных учреждений подключены к теплу, в большинстве случаев это объекты здравоохранения. Далее, к моменту официального старта отопсезона, отапливаться начнут и многоквартирные дома — процесс подключения будет идти на протяжении 2-2,5 недель. Жилищный фонд, в том числе дома, где работы проводятся региональным оператором "Фонд капитального ремонта", к приему тепла готов. Особое внимание уделим жилым зданиям, на первых этажах которых располагаются поликлиники, детские сады, учреждения культуры", — сообщил первый вице-мэр.

В связи с технологическими особенностями процесса подключения к теплоисточникам эта работа выполняется не одномоментно, а поэтапно. Это связано не только с тем, что тонны воды требуется предварительно нагреть до определенной температуры и заполнить трубы, подводящие тепло к каждому зданию.

Сначала магистральные и квартальные сети заполняются водой. После открываются внутридомовые задвижки. Затем управляющие и другие жилищные организации проводят пусконаладочные работы, регулировку системы отопления. В частности, проверяются стояки, радиаторы, вентили. Нередко в системе возникают воздушные пробки, которые в обязательном порядке удаляются.