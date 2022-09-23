Начальник самарского гидрометцентра рассказала, сколько еще продержится тепло в регионе

Начальник Самарского гидрометцентра Людмила Анурова в эфире радио "Комсомольская правда - Самара" рассказала, сколько еще продержится тепло и когда ждать похолодания.
"У нас есть повышенный температурный режим - в последние дни на шесть градусов выше нормы. День 19 сентября был самым теплым по области - от 27 до 30 градусов. Все-таки это не совсем бабье лето. Думаю, еще будут более теплые периоды. В дневные часы будет от 19 до 24 градусов. Для нынешнего времени это тепло. Да и ночные температуры довольно высоки - от 9 до 15 градусов. До конца недели такой температурный режим сохранится. Но будут выпадать осадки", - уточнила Людмила Анурова.
Ссылаясь на прогнозы Гидрометцентра России, собеседница издания рассказала, что сентябрь должен был быть теплее на один градус выше нормы. А повышенный температурный режим будет продолжаться числа до 25-го. Потом ожидается понижение до 12-17 градусов днем и 7-12 ночью.
А вот о наступлении зимы точных прогнозов синоптики пока дать не могут.
"Если брать статистику, то зимний период обычно начинается с ноября. Как правило, в этом месяце идет переход за 0 градусов, а это характеризует начало зимы. Снег же, по статистике, появляется во второй половине ноября. Не могу гарантировать, что так будет и в этом году, но это долгосрочные прогнозы", - говорит Людмила Анурова.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!