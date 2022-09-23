Начальник самарского гидрометцентра рассказала, сколько еще продержится тепло в регионе

Начальник Самарского гидрометцентра Людмила Анурова в эфире радио "Комсомольская правда - Самара" рассказала, сколько еще продержится тепло и когда ждать похолодания.

"У нас есть повышенный температурный режим - в последние дни на шесть градусов выше нормы. День 19 сентября был самым теплым по области - от 27 до 30 градусов. Все-таки это не совсем бабье лето. Думаю, еще будут более теплые периоды. В дневные часы будет от 19 до 24 градусов. Для нынешнего времени это тепло. Да и ночные температуры довольно высоки - от 9 до 15 градусов. До конца недели такой температурный режим сохранится. Но будут выпадать осадки", - уточнила Людмила Анурова.

Ссылаясь на прогнозы Гидрометцентра России, собеседница издания рассказала, что сентябрь должен был быть теплее на один градус выше нормы. А повышенный температурный режим будет продолжаться числа до 25-го. Потом ожидается понижение до 12-17 градусов днем и 7-12 ночью.

А вот о наступлении зимы точных прогнозов синоптики пока дать не могут.

"Если брать статистику, то зимний период обычно начинается с ноября. Как правило, в этом месяце идет переход за 0 градусов, а это характеризует начало зимы. Снег же, по статистике, появляется во второй половине ноября. Не могу гарантировать, что так будет и в этом году, но это долгосрочные прогнозы", - говорит Людмила Анурова.