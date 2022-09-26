Военком Самарской области: мобилизуют не всех, кто получил повестки

В Самарской области в рамках частичной мобилизации рассылают повесток большему количеству людей, чем нужно для выполнения плана. Это делается, чтобы обеспечить "запас" на непредвиденные обстоятельства.

"Мы проводим рассылку повесток в большем количестве, чем нужно для обеспечения выполнении задачи в поставленный срок. Может случиться разное — человек куда-то выехал, его нет на месте, может быть, он заболел. И вместо него мы должны будем подобрать человека, который прибудет к месту формирования в установленный срок", — приводит слова военного комиссара региона Алексея Вдовина samara.kp.ru.

Военком также сообщил, что цифра по плану призыва носит закрытый характер. Однако для Самарской области, как и для всей страны, она составляет не более 1% от числа граждан, которые могут быть призваны при объявлении общей мобилизации.

Напомним, 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление о частичной мобилизации. Он отметил, что призывать на военную службу будут россиян, состоящих в запасе: "Прежде всего призываются те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, имеет определенные военно-ученые специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в часть в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции".