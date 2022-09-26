В Самаре прекратили отставку судьи, попавшейся на мошенничестве

Бывшая судья Промышленного района Самары Анна Бондаренко больше не в отставке. Служительницу Фемиды лишили всех почестей и привилегий. Об этом сообщили в Квалификационной коллегии судей Самарской области.

Напомним, Бондаренко задержали сотрудники ФСБ осенью 2020 года. Ее обвинили в покушении на мошенничество. По данным правоохранителей, летом 2020 г. судья познакомилась в соцсетях с 40-летним Николаем Белоусовым. Сама Анна Бондаренко говорила, что у них были близкие отношения.

В октябре того же года Белоусов познакомился с сотрудницей налоговой службы Ольгой Ефимовой. Она была обвиняемой в уголовном преступлении, ее дело передавали на рассмотрение в суд Промышленного района Самары, где работала Бондаренко. Ефимову подозревали в том, что она требовала 1,2 млн руб. за прекращение налоговой проверки.

"Мы с Белоусовым встретились в компании друзей. Я тогда еще договаривалась с тамадой и бардом Федором Соловьевым, чтоб он провел мой день рождения. И вот я в компании близких рассказывала, что у меня скоро начнется суд по делу о коррупции. Белоусов сказал, что может помочь", — вспоминала Ефимова.

Сотрудница налоговой утверждала, что она отказалась от предложения Белоусова. Но он якобы достал где-то ее номер и стал названивать с навязчивым предложением. Потом, со слов Ефимовой, она встретилась с ним и Бондаренко. Они снова обсудили вероятное наказание. А далее, мол, Белоусов стал звонить Ефимовой и говорить, что ради мягкого приговора надо передать 400 тыс. рублей судье Светлане Афанасьевой, которая должна была разбираться в деле Ефимовой. А отнести деньги должна была Бондаренко. Ефимова пожаловалась в ФСБ и пошла на оперативный эксперимент. Белоусова задержали, но он согласился сотрудничать и понёс деньги Бондаренко. Тогда "взяли" и ее. Предполагалось, что Бондаренко собиралась оставить деньги себе, а не нести их Афанасьевой.

Суд Советского района назначил Бондаренко два года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 60 тыс. рублей. Наказание отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста — малыш родился в 2021 г.

Ситуация с Бондаренко стала одной из тем заседания Квалификационной коллегии судей 23 сентября 2022 года.

"Прекращена отставка судьи Промышленного районного суда Самары Самарской области Бондаренко Анны Ивановны на основании п. п. 5 п. 6 ст. 15 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", — сообщает ККС.

Дело в том, что отставкой считается почётный уход судьи с должности. При этом сохраняется звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и судейская пенсия. Отставку Бондаренко же прекратили из-за вступления в силу приговора.