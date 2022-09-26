В Самаре прекратили отставку судьи, попавшейся на мошенничестве

Бывшая судья Промышленного района Самары Анна Бондаренко больше не в отставке. Служительницу Фемиды лишили всех почестей и привилегий. Об этом сообщили в Квалификационной коллегии судей Самарской области.
Напомним, Бондаренко задержали сотрудники ФСБ осенью 2020 года. Ее обвинили в покушении на мошенничество. По данным правоохранителей, летом 2020 г. судья познакомилась в соцсетях с 40-летним Николаем Белоусовым. Сама Анна Бондаренко говорила, что у них были близкие отношения.
В октябре того же года Белоусов познакомился с сотрудницей налоговой службы Ольгой Ефимовой. Она была обвиняемой в уголовном преступлении, ее дело передавали на рассмотрение в суд Промышленного района Самары, где работала Бондаренко. Ефимову подозревали в том, что она требовала 1,2 млн руб. за прекращение налоговой проверки.
"Мы с Белоусовым встретились в компании друзей. Я тогда еще договаривалась с тамадой и бардом Федором Соловьевым, чтоб он провел мой день рождения. И вот я в компании близких рассказывала, что у меня скоро начнется суд по делу о коррупции. Белоусов сказал, что может помочь", — вспоминала Ефимова.
Сотрудница налоговой утверждала, что она отказалась от предложения Белоусова. Но он якобы достал где-то ее номер и стал названивать с навязчивым предложением. Потом, со слов Ефимовой, она встретилась с ним и Бондаренко. Они снова обсудили вероятное наказание. А далее, мол, Белоусов стал звонить Ефимовой и говорить, что ради мягкого приговора надо передать 400 тыс. рублей судье Светлане Афанасьевой, которая должна была разбираться в деле Ефимовой. А отнести деньги должна была Бондаренко. Ефимова пожаловалась в ФСБ и пошла на оперативный эксперимент. Белоусова задержали, но он согласился сотрудничать и понёс деньги Бондаренко. Тогда "взяли" и ее. Предполагалось, что Бондаренко собиралась оставить деньги себе, а не нести их Афанасьевой.
Суд Советского района назначил Бондаренко два года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 60 тыс. рублей. Наказание отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста — малыш родился в 2021 г.
Ситуация с Бондаренко стала одной из тем заседания Квалификационной коллегии судей 23 сентября 2022 года.
"Прекращена отставка судьи Промышленного районного суда Самары Самарской области Бондаренко Анны Ивановны на основании п. п. 5 п. 6 ст. 15 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", — сообщает ККС.
Дело в том, что отставкой считается почётный уход судьи с должности. При этом сохраняется звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и судейская пенсия. Отставку Бондаренко же прекратили из-за вступления в силу приговора.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.