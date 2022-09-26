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Суды Происшествия

Обвинение запросило четыре с половиной года колонии по делу о смертельной аварии с катером

ТОЛЬЯТТИ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Тольятти состоялись прения в суде по делу о смертельной аварии с катером депутатов. Об этом сообщает samara.kp.ru.

Гособвинение запросило для водителя катера Максима Забирова четыре с половиной года колонии общего режима. Адвокат мужчины настаивает на условном сроке.

Напомним, трагедия произошла вечером 18 июня 2021 года. Катер "Фьорд-460" врезался в надувную лодку, в которой находились Денис Безруков, его супруга Ольга и их пятилетний сын. От удара Денис Безруков упал за борт. Его тело обнаружили 27 июня.

Сразу после столкновения катер направился к берегу, высадил людей и вернулся к месту аварии. Как оказалось, сошедшими на берег пассажирами были депутаты от "Единой России" Юрий Погиблов и Юрий Краснобаев, который также являлся директором ФГБУ "Жигулевский заповедник". Позже Погиблова и Краснобаева лишили членства в партии.

Уголовное дело возбудили по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Обвинение предъявили водителю Жигулевского заповедника Максиму Забирову, который и управлял катером.

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