Обвинение запросило четыре с половиной года колонии по делу о смертельной аварии с катером

В Тольятти состоялись прения в суде по делу о смертельной аварии с катером депутатов. Об этом сообщает samara.kp.ru.
Гособвинение запросило для водителя катера Максима Забирова четыре с половиной года колонии общего режима. Адвокат мужчины настаивает на условном сроке.
Напомним, трагедия произошла вечером 18 июня 2021 года. Катер "Фьорд-460" врезался в надувную лодку, в которой находились Денис Безруков, его супруга Ольга и их пятилетний сын. От удара Денис Безруков упал за борт. Его тело обнаружили 27 июня.
Сразу после столкновения катер направился к берегу, высадил людей и вернулся к месту аварии. Как оказалось, сошедшими на берег пассажирами были депутаты от "Единой России" Юрий Погиблов и Юрий Краснобаев, который также являлся директором ФГБУ "Жигулевский заповедник". Позже Погиблова и Краснобаева лишили членства в партии.
Уголовное дело возбудили по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Обвинение предъявили водителю Жигулевского заповедника Максиму Забирову, который и управлял катером.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.