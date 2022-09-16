Закончено судебное следствие по делу о смертельной аварии с катером депутатов

В суде Ставропольского района Самарской области подошел к завершению процесс по делу 38-летнего Максима Забирова. По версии следствия, он стал виновником аварии на Волге. При столкновении катера и надувной лодки погиб молодой отец Денис Безруков.
Трагедия произошла вечером 18 июня 2021 года. Тогда катер "Фьорд-460" врезался в надувную лодку. В ней находились Денис Безруков, его супруга Ольга и их пятилетний сын. Из-за удара Денис Безруков упал за борт. Больше недели его считали пропавшим без вести. 27 июня нашли тело мужчины.
Катер после столкновения направился к берегу: находившиеся на нем люди не попытались оказать помощь пострадавшей семье. Очевидцы утверждали, что кто-то сошел с катера на берег. Только после этого "Фьорд-460" вернулся к месту аварии. В вернувшемся катере были нетрезвые депутаты от "Единой России": Юрий Погиблов и Юрий Краснобаев. Последний также являлся директором ФГБУ "Жигулевский заповедник".
Супруга погибшего обратилась с рассказом о случившемся к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Парламентарий предал историю огласке.
"Благодарю министра природных ресурсов Александра Козлова за оперативную реакцию и человечность: директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев уволен после обнародования мной позорных фактов его поведения во время трагедии. При таких обстоятельствах полагаю справедливым, как минимум, приостановить членство в ЕР Краснобаева и Юрия Погиблова", — написал также в телеграм-канале Александр Хинштейн.
Позже Погиблова и Краснобаев лишили членства в партии, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").
Обвинение предъявили водителю Жигулевского заповедника Максиму Забирову, который и управлял катером. Но, как рассказывал адвокат Ольги Безруковой Кирилл Щербаков, из уголовного дела убрали статью об оставлении в опасности.
В начале 2022 г. материалы направили в суд Ставропольского района. Родные погибшего настаивали на доследовании и наказании депутатов за оставление в опасности. Но судебный процесс все же начался. Также во время следствия появились данные, что эвакуировали с места аварии сотрудницу аппарата Жигулевской гордумы Ирину Гришину.
Сейчас основное разбирательство в суде закончено. Как рассказал адвокат Ольги Безруковой Кирилл Щербаков, на 21 сентября запланировали прения сторон. На них гособвинитель должен запросить наказание для обвиняемого, а подсудимый и его защитник выступят с ответной речью. После этого суд примет решение по делу.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.