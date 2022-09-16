Закончено судебное следствие по делу о смертельной аварии с катером депутатов

В суде Ставропольского района Самарской области подошел к завершению процесс по делу 38-летнего Максима Забирова. По версии следствия, он стал виновником аварии на Волге. При столкновении катера и надувной лодки погиб молодой отец Денис Безруков.

Трагедия произошла вечером 18 июня 2021 года. Тогда катер "Фьорд-460" врезался в надувную лодку. В ней находились Денис Безруков, его супруга Ольга и их пятилетний сын. Из-за удара Денис Безруков упал за борт. Больше недели его считали пропавшим без вести. 27 июня нашли тело мужчины.

Катер после столкновения направился к берегу: находившиеся на нем люди не попытались оказать помощь пострадавшей семье. Очевидцы утверждали, что кто-то сошел с катера на берег. Только после этого "Фьорд-460" вернулся к месту аварии. В вернувшемся катере были нетрезвые депутаты от "Единой России": Юрий Погиблов и Юрий Краснобаев. Последний также являлся директором ФГБУ "Жигулевский заповедник".

Супруга погибшего обратилась с рассказом о случившемся к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Парламентарий предал историю огласке.

"Благодарю министра природных ресурсов Александра Козлова за оперативную реакцию и человечность: директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев уволен после обнародования мной позорных фактов его поведения во время трагедии. При таких обстоятельствах полагаю справедливым, как минимум, приостановить членство в ЕР Краснобаева и Юрия Погиблова", — написал также в телеграм-канале Александр Хинштейн.

Позже Погиблова и Краснобаев лишили членства в партии, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

Обвинение предъявили водителю Жигулевского заповедника Максиму Забирову, который и управлял катером. Но, как рассказывал адвокат Ольги Безруковой Кирилл Щербаков, из уголовного дела убрали статью об оставлении в опасности.

В начале 2022 г. материалы направили в суд Ставропольского района. Родные погибшего настаивали на доследовании и наказании депутатов за оставление в опасности. Но судебный процесс все же начался. Также во время следствия появились данные, что эвакуировали с места аварии сотрудницу аппарата Жигулевской гордумы Ирину Гришину.

Сейчас основное разбирательство в суде закончено. Как рассказал адвокат Ольги Безруковой Кирилл Щербаков, на 21 сентября запланировали прения сторон. На них гособвинитель должен запросить наказание для обвиняемого, а подсудимый и его защитник выступят с ответной речью. После этого суд примет решение по делу.