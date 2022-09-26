Жителя Самарской области будут судить за смерть его друга

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В Самарской области закончилось расследование уголовного дела 34-летнего жителя пос. Новосемейкино. Его обвиняют в избиении до смерти. Об этом сообщает региональное СУ СК.