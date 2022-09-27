Прокуратура требует от сызранского "Благоустройства" 300 тыс. руб. за оторванный палец ребенка

Прокурор Сызрани подал в суд иск к МБУ "Благоустройство" о взыскании компенсации морального вреда, причиненного ребенку. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

12 июня 2022 г. малолетнему ребенку оторвало указательный палец левой руки, когда он катался на карусели.

Позже прокуратура выяснила, что конструкция была неисправна и представляла собой угрозу для здоровья отдыхающих. В результате возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Теперь прокурор предъявил иск к МБУ "Благоустройство" о взыскании 300 тыс. рублей.