Прокуратура требует от сызранского "Благоустройства" 300 тыс. руб. за оторванный палец ребенка

Прокурор Сызрани подал в суд иск к МБУ "Благоустройство" о взыскании компенсации морального вреда, причиненного ребенку. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
12 июня 2022 г. малолетнему ребенку оторвало указательный палец левой руки, когда он катался на карусели.
Позже прокуратура выяснила, что конструкция была неисправна и представляла собой угрозу для здоровья отдыхающих. В результате возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
Теперь прокурор предъявил иск к МБУ "Благоустройство" о взыскании 300 тыс. рублей.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Пора ужесточать законы в отношении вандализма. Вандалы наносят реальный и значимый для бюджетов муниципалов материальный урон. Кроме того, жители города хотят жить не в помойке, в которую вандалы превращают Самару. Сиречь, сроки за данное преступление должны быть реальными, а штрафы, покрывающими полностью ущерб, причиненный городу. Причем, без возможности списания такого штрафа за счет амнистий и проч. И обязательное публичное представление и люстрацию всех этих "героев", типа "Гвозд"
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.