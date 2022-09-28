Самарский военком: медкомиссии при мобилизации не предусмотрены

На пунктах сбора мобилизованных не предусмотрено проведение медкомиссий, сообщил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.
"В соответствии с законодательством медицинская комиссия во время мобилизации не предусмотрена. Проводится медицинский осмотр в пункте приема и сбора граждан. Если у призывника есть жалобы, его могут отвезти в медицинское учреждение, где жалоба подтверждается или нет. Если призывник болен, его временно отправляют домой, если диагноз не подтверждается, то отправляют к месту формирования воинской части", - приводит его слова samara.kp.ru.
Напомним, военком также рассказал, что мобилизация не предусматривает запрета на перемещение внутри страны.
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Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
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