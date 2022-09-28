Самарский военком: медкомиссии при мобилизации не предусмотрены

На пунктах сбора мобилизованных не предусмотрено проведение медкомиссий, сообщил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.

"В соответствии с законодательством медицинская комиссия во время мобилизации не предусмотрена. Проводится медицинский осмотр в пункте приема и сбора граждан. Если у призывника есть жалобы, его могут отвезти в медицинское учреждение, где жалоба подтверждается или нет. Если призывник болен, его временно отправляют домой, если диагноз не подтверждается, то отправляют к месту формирования воинской части", - приводит его слова samara.kp.ru.

Напомним, военком также рассказал, что мобилизация не предусматривает запрета на перемещение внутри страны.