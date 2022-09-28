В правительстве региона обсудили вопрос строительства медицинских учреждений

Планы на следующий год по строительству объектов здравоохранения обсудили на оперативном совещании в правительстве региона. Совещание, в котором приняли участие члены регионального кабмина, представители силовых структур, главы муниципальных образований Самарской области, провел губернатор Дмитрий Азаров.
Министр здравоохранения региона Армен Бенян доложил главе региона, что в 2023 г. в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения планируются работы по 21 объекту, из которых 2 — объекты капитального строительства и 19 модульных конструкций — ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.
В следующем году будет продолжено строительство поликлиники на 700 посещений в смену в поселке Волгарь Куйбышевского района Самары. К ее возведению приступили в мае прошлого года. Глава регионального минздрава отметил, что на текущий момент строительная готовность составляет уже 55%, завершить работы здесь планируется в декабре 2023 года.
Еще один объект, реализуемый в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Самарской области, — поликлиника на 1000 посещений в смену в поселке Смышляевка Волжского района. В настоящий момент здесь ведутся проектно-изыскательные работы. Приступить к строительству планируется в декабре текущего года, а ввести в эксплуатацию до декабря 2024 года.
Губернатор потребовал обеспечить опережающие сроки строительства с учетом развития территории и высокой потребности в медицинском учреждении.
"Не надо ориентироваться на декабрь. Стройте опережающими темпами. Понимаю, что сложный объект, но сроки нужно сокращать", — нацелил на ускорение работ глава региона.
В качестве примера Дмитрий Азаров привел строительство корпуса детской инфекционной больницы на Шверника, которое ведется с опережением графика. Завершить работы здесь планируют на год раньше срока, с тем, чтобы в начале 2023 г. ввести объект в эксплуатацию.
"Очень надеюсь, что в первом квартале следующего года больница будет уже работать, и год мы не потеряем. Это хороший пример, когда мы, мобилизовавшись и грамотно отработав, справляемся с задачами на год раньше срока", — подчеркнул губернатор.
В последние годы в регионе сложилась практика сдавать существенно раньше срока сложнейшие объекты строительства, такие как Дворец спорта, мосты через реки Сок и Самара. Именно на такую работу глава региона нацелил и при возведении поликлиники в Смышляевке и других объектов здравоохранения.
"Минимизируйте, сокращайте сроки. Самое главное — опережающее предоставление качественных медицинских услуг на территориях", — поставил задачу Дмитрий Азаров.
По поручению главы региона будет проработан вопрос о начале выполнения работ по реконструкции больницы Красного Креста в Самаре в текущем году. После обновления здесь будут располагаться подразделения городской поликлиники № 13 Железнодорожного района. На первом этаже появится детское отделение, на втором и третьем разместят женскую консультацию.
Также в следующем году будет выполнено проектирование приемно-диагностического корпуса Самарской городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова, поликлиники на 250 посещений в смену в сельском поселении Подстепки Ставропольского района и реконструкции поликлиники в Кинеле. Строительные работы здесь будут вестись в 2024–2025 годах.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.