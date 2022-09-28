Житель Самарской области восемь лет изготавливал патроны и получил условный срок

В Самарской области осудили жителя с. Хворостянка, изготавливавшего патроны. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

64-летнего мужчину задержали в апреле 2022 года. В подвале его дома нашли банку с 221 г пороха и 51 самодельный патрон разного калибра для охотничьего гладкоствольного оружия.

Задержанный рассказал, что изготавливал патроны с 2012 г.по сентябрь 2020 года.

Приволжский районный суд назначил сельчанину два года и месяц лишения свободы условно.