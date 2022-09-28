Предполагаемого поджигателя администрации Тольятти арестовали

Суд Центрального района Тольятти отправил под арест предполагаемого поджигателя здания городской администрации. Решение приняли в среду, 28 сентября.

Речь идет о 35-летнем Павле Коршунове. Согласно первоначальным показаниям, он признал вину. Предполагается, что Коршунов использовал горючую жидкость.

Напомним, ЧП произошло 22 сентября. Как сообщали в ГУ МЧС по Самарской области, сигнал о возгорании на ул. Белорусской, 33 поступил в 3:44. Горели входная дверь и обшивка крыльца на площади 10 кв. м. Возгорание ликвидировали в 4:05. В администрации Тольятти рассказали, что причиной пожара был поджог.

Позже появились данные о задержании по подозрению в преступлении 35-летнего менеджера туристической фирмы. Предполагалось, что он таким образом хотел выразить свой протест.