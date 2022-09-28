Предполагаемого поджигателя администрации Тольятти арестовали

Суд Центрального района Тольятти отправил под арест предполагаемого поджигателя здания городской администрации. Решение приняли в среду, 28 сентября.
Речь идет о 35-летнем Павле Коршунове. Согласно первоначальным показаниям, он признал вину. Предполагается, что Коршунов использовал горючую жидкость.
Напомним, ЧП произошло 22 сентября. Как сообщали в ГУ МЧС по Самарской области, сигнал о возгорании на ул. Белорусской, 33 поступил в 3:44. Горели входная дверь и обшивка крыльца на площади 10 кв. м. Возгорание ликвидировали в 4:05. В администрации Тольятти рассказали, что причиной пожара был поджог.
Позже появились данные о задержании по подозрению в преступлении 35-летнего менеджера туристической фирмы. Предполагалось, что он таким образом хотел выразить свой протест.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️