Кассационный суд отменил решение апелляции по делу о гибели ребенка при падении плиты колонны ДК им. Литвинова

В среду, 28 сентября, Шестой кассационный суд отменил апелляционное определение Самарского облсуда бывшему руководителю Дворца творчества Валерию Синцову по делу о гибели ребенка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, что 1 сентября 2019 г. на 10-летнего мальчика упала мраморная плита облицовки Дома культуры им. Литвинова, ребенок погиб. За это директору учреждения вменили ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").
По версии правоохранителей, обвиняемый знал, что облицовка находится в аварийном состоянии, но не принял достаточных мер для ремонта и ограждения фасада. Защита же настаивала, что причиной падения плиты стал скрытый дефект, допущенный строителями. А обследовавшие объект специалисты не находили причин признать его или его части аварийными.
Кировский районный суд 30 декабря 2021 г. вынес Синцову оправдательный приговор. Гособвинение и потерпевшая сторона не согласились с этим и обжаловали его. 29 апреля 2022 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила судебный акт первой инстанции без изменений.
10 августа в Шестой кассационный суд поступили представление зампрокурора Самарской области Тимура Маслова и кассационная жалоба потерпевшей стороны на приговор Кировского районного суда и апелляционное определение Самарского облсуда.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, сегодня были рассмотрены кассационное представление прокуратуры и кассационная жалоба потерпевшей стороны.
В итоге Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение Самарского областного суда от 29 апреля и возвратил уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в Самарский областной суд.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.