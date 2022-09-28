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Кассационный суд отменил решение апелляции по делу о гибели ребенка при падении плиты колонны ДК им. Литвинова

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 сентября, Шестой кассационный суд отменил апелляционное определение Самарского облсуда бывшему руководителю Дворца творчества Валерию Синцову по делу о гибели ребенка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, что 1 сентября 2019 г. на 10-летнего мальчика упала мраморная плита облицовки Дома культуры им. Литвинова, ребенок погиб. За это директору учреждения вменили ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").

По версии правоохранителей, обвиняемый знал, что облицовка находится в аварийном состоянии, но не принял достаточных мер для ремонта и ограждения фасада. Защита же настаивала, что причиной падения плиты стал скрытый дефект, допущенный строителями. А обследовавшие объект специалисты не находили причин признать его или его части аварийными.

Кировский районный суд 30 декабря 2021 г. вынес Синцову оправдательный приговор. Гособвинение и потерпевшая сторона не согласились с этим и обжаловали его. 29 апреля 2022 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила судебный акт первой инстанции без изменений.

10 августа в Шестой кассационный суд поступили представление зампрокурора Самарской области Тимура Маслова и кассационная жалоба потерпевшей стороны на приговор Кировского районного суда и апелляционное определение Самарского облсуда.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, сегодня были рассмотрены кассационное представление прокуратуры и кассационная жалоба потерпевшей стороны.

В итоге Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение Самарского областного суда от 29 апреля и возвратил уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в Самарский областной суд.

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