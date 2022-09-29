За два месяца в Самаре украли 64 крышки канализационных люков

В Самаре за два месяца украли 64 крышки с канализационных люков. Об этом сообщает "РКС-Самара".
По данным коммунальщиков, всего с начала года украли уже 170 чугунных крышек.
Чаще всего крышки воруют в безлюдных местах и недалеко от пунктов приема металлолома. Однако, целые крышки там не принимают, поэтому воры разбивают их перед тем, как сдать.
При этом каждый открытый люк может привести к трагедии — люди и животные получают тяжелые травмы при падении в колодец.
Сообщить об открытом колодце можно по телефону круглосуточной диспетчерской 334-75-12 или отправить сообщение через Telegram по номеру +7 917 013 70 07.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа