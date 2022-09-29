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ЖКХ и благоустройство Общество

За два месяца в Самаре украли 64 крышки канализационных люков

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре за два месяца украли 64 крышки с канализационных люков. Об этом сообщает "РКС-Самара".

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

По данным коммунальщиков, всего с начала года украли уже 170 чугунных крышек.

Чаще всего крышки воруют в безлюдных местах и недалеко от пунктов приема металлолома. Однако, целые крышки там не принимают, поэтому воры разбивают их перед тем, как сдать.

При этом каждый открытый люк может привести к трагедии — люди и животные получают тяжелые травмы при падении в колодец.

Сообщить об открытом колодце можно по телефону круглосуточной диспетчерской 334-75-12 или отправить сообщение через Telegram по номеру +7 917 013 70 07.

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