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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре удвоилось количество домов, подключенных к теплу

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре включили отопление в 82% объектов социальной сферы первой категории.

В число подключенных объектов входят учреждения здравоохранения, опеки и социальной защиты, школы и детские сады.

В учреждения, находящиеся в многоквартирных домах, подадут тепло по мере подключения самих домов. Помимо этого, продолжается подключение отопления в вузах, ссузах, а также в учреждениях культуры и спорта.

Число подключенных многоквартирных домов за день увеличилось с 1557 до 2936.

"Успешная коммуникация между ведомствами - это залог оперативного запуска и регулировки параметров того или иного многоквартирного дома или учреждения. Все возникающие вопросы отрабатываются точечно и в индивидуальном порядке", - добавил Олег Ивахин.

Гид потребителя

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