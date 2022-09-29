В Самаре удвоилось количество домов, подключенных к теплу

В Самаре включили отопление в 82% объектов социальной сферы первой категории.

В число подключенных объектов входят учреждения здравоохранения, опеки и социальной защиты, школы и детские сады.

В учреждения, находящиеся в многоквартирных домах, подадут тепло по мере подключения самих домов. Помимо этого, продолжается подключение отопления в вузах, ссузах, а также в учреждениях культуры и спорта.

Число подключенных многоквартирных домов за день увеличилось с 1557 до 2936.

"Успешная коммуникация между ведомствами - это залог оперативного запуска и регулировки параметров того или иного многоквартирного дома или учреждения. Все возникающие вопросы отрабатываются точечно и в индивидуальном порядке", - добавил Олег Ивахин.