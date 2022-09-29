В Самаре удвоилось количество домов, подключенных к теплу

В Самаре включили отопление в 82% объектов социальной сферы первой категории.
В число подключенных объектов входят учреждения здравоохранения, опеки и социальной защиты, школы и детские сады.
В учреждения, находящиеся в многоквартирных домах, подадут тепло по мере подключения самих домов. Помимо этого, продолжается подключение отопления в вузах, ссузах, а также в учреждениях культуры и спорта.
Число подключенных многоквартирных домов за день увеличилось с 1557 до 2936.
"Успешная коммуникация между ведомствами - это залог оперативного запуска и регулировки параметров того или иного многоквартирного дома или учреждения. Все возникающие вопросы отрабатываются точечно и в индивидуальном порядке", - добавил Олег Ивахин.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа