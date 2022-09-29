В Самарской области продолжают формировать бюджет

В среду, 28 сентября, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочие совещания с участием руководителей и представителей министерств по вопросу формирования регионального бюджета на 2023–2025 годы.
Сейчас ведется работа по формированию реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования, которые в дальнейшем лягут в основу проекта бюджета. Учитывается необходимость обеспечения в полной мере социальных обязательств Самарской области, первоочередных задач, поставленных в указах президента Российской Федерации и поручениях губернатора Самарской области, а также софинансирования планируемых безвозмездных поступлений из федерального бюджета.
Как всегда, приоритетным направлением расходов остается исполнение национальных проектов.
На совещании с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства обсудили финансирование государственной программы "Чистая вода", которая является частью нацпроекта "Жилье и городская среда". В рамках программы в муниципалитетах региона строятся и проходят модернизацию объекты питьевого водоснабжения.
На сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, направлены мероприятия региональной программы "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".
В рамках программы предусмотрено строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений во всех городских округах и трех муниципальных районах (Приволжский, Безенчукский и Елховский).
Расходы облбюджета по направлению энергосбережения и повышения энергетической эффективности на ближайшие три года включают техническое перевооружение котельных в муниципальных районах Кошкинский, Большеглушицкий, Сызранский, Сергиевский "Это гарантия от неожиданных аварий, плановая, фактически, работа", — отметил Виктор Кудряшов.
Важной составляющей работы министерства является развитие коммунальной инфраструктуры. Так, в 2023–2024 гг. в регионе продолжится строительство и реконструкция водопроводов, водозаборов, сетей дождевой канализации.
На совещании с министерством строительства обсудили финансовую составляющую программ развития жилищного строительства, переселения из аварийного жилья, строительства, реконструкции и капитального ремонта образовательных, медицинских, культурных и спортивных объектов. Отдельно затронули тему незавершенного строительства. В ходе обсуждения было отмечено — на объекты, которые изначально строились за счет федеральных средств, будет привлекаться федеральное финансирование.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.