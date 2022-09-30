Тепло есть в 48% домах Самары

Подключение к теплоснабжению многоквартирных домов и учреждений социальной сферы Самары продолжается. К сегодняшнему дню городской жилищный фонд подключен к отоплению на 48,3%, т. е. порядка 5 тысяч домов уже получают теплоресурс.

К заполнению теплоносителем систем отопления в социальных объектах, таких как объекты здравоохранения, опеки и социальной защиты, а также детские сады и школы, подошли в приоритетном порядке. В частности, значительных результатов достигли в ходе подключения детских садов — около 97% обеспечены теплом, также радиаторы нагрелись в 80% объектов здравоохранения. Таким образом, с теплом уже в 88,3% таких зданий.

При этом продолжают подключать отопление и в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта, а также в вузах и ссузах — порядка 70% таких учебных заведений отапливаются.