Тепло есть в 48% домах Самары

Подключение к теплоснабжению многоквартирных домов и учреждений социальной сферы Самары продолжается. К сегодняшнему дню городской жилищный фонд подключен к отоплению на 48,3%, т. е. порядка 5 тысяч домов уже получают теплоресурс.
К заполнению теплоносителем систем отопления в социальных объектах, таких как объекты здравоохранения, опеки и социальной защиты, а также детские сады и школы, подошли в приоритетном порядке. В частности, значительных результатов достигли в ходе подключения детских садов — около 97% обеспечены теплом, также радиаторы нагрелись в 80% объектов здравоохранения. Таким образом, с теплом уже в 88,3% таких зданий.
При этом продолжают подключать отопление и в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта, а также в вузах и ссузах — порядка 70% таких учебных заведений отапливаются.
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Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа