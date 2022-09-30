16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тепло есть в 48% домов Самары В Самаре удвоилось количество домов, подключенных к теплу Сезон работы фонтанов в Самаре завершится 1 октября В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД В Самаре официально стартовал отопительный сезон

ЖКХ и благоустройство Общество

Школьники региона посетили Новокуйбышевскую ТЭЦ-1

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Учащиеся 5-10 классов посетили с экскурсией Новокуйбышевскую ТЭЦ-1. О том, как производится тепловая и электрическая энергия на электростанции, ребятам рассказали технический директор — главный инженер предприятия Александр Кузнецов и его заместители.

Первым делом школьники прошли инструктаж по технике безопасности на производственном объекте и надели спецовки. На главном щите управления они заслушали рапорт о режиме работы станции, а специалисты лаборатории продемонстрировали гостям яркие и наглядные химические опыты. После подробного рассказа о сложности процесса выработки тепла ребят ждали увлекательные конкурсы и полезные подарки.

"Такие встречи мы проводим регулярно. В первую очередь они необходимы для профориентации школьников. Экскурсии знакомят с профессией энергетика, дают представление о сложности производственного цикла и формируют понимание о важности соблюдений правил безопасности вблизи энергообъектов: тепловых сетей, люков тепловых камер и ТЭЦ", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

Гид потребителя

Последние комментарии

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2