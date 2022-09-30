Школьники региона посетили Новокуйбышевскую ТЭЦ-1

Учащиеся 5-10 классов посетили с экскурсией Новокуйбышевскую ТЭЦ-1. О том, как производится тепловая и электрическая энергия на электростанции, ребятам рассказали технический директор — главный инженер предприятия Александр Кузнецов и его заместители.
Первым делом школьники прошли инструктаж по технике безопасности на производственном объекте и надели спецовки. На главном щите управления они заслушали рапорт о режиме работы станции, а специалисты лаборатории продемонстрировали гостям яркие и наглядные химические опыты. После подробного рассказа о сложности процесса выработки тепла ребят ждали увлекательные конкурсы и полезные подарки.
"Такие встречи мы проводим регулярно. В первую очередь они необходимы для профориентации школьников. Экскурсии знакомят с профессией энергетика, дают представление о сложности производственного цикла и формируют понимание о важности соблюдений правил безопасности вблизи энергообъектов: тепловых сетей, люков тепловых камер и ТЭЦ", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа