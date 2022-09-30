Школьники региона посетили Новокуйбышевскую ТЭЦ-1

Учащиеся 5-10 классов посетили с экскурсией Новокуйбышевскую ТЭЦ-1. О том, как производится тепловая и электрическая энергия на электростанции, ребятам рассказали технический директор — главный инженер предприятия Александр Кузнецов и его заместители.

Первым делом школьники прошли инструктаж по технике безопасности на производственном объекте и надели спецовки. На главном щите управления они заслушали рапорт о режиме работы станции, а специалисты лаборатории продемонстрировали гостям яркие и наглядные химические опыты. После подробного рассказа о сложности процесса выработки тепла ребят ждали увлекательные конкурсы и полезные подарки.

"Такие встречи мы проводим регулярно. В первую очередь они необходимы для профориентации школьников. Экскурсии знакомят с профессией энергетика, дают представление о сложности производственного цикла и формируют понимание о важности соблюдений правил безопасности вблизи энергообъектов: тепловых сетей, люков тепловых камер и ТЭЦ", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.