"ЭнергосбыТ Плюс" поздравил клиентов с Днем пожилого человека

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" поздравил своих клиентов старшего поколения с Днем пожилого человека. В офисах обслуживания компании люди преклонного возраста смогли оперативно решить свои вопросы и получили сладкие подарки.
Поздравления клиентов прошли во всех центрах обслуживания АО "ЭнергосбыТ Плюс" для физических лиц — в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. В качестве приятного бонуса от компании клиентам старшего поколения вручили баночки с медом.
"Для нас очень важно поблагодарить людей преклонного возраста за добросовестное отношение к выполнению своих обязательств по оплате коммунальных платежей, пожелать им здоровья, жизненной энергии и долгих лет жизни", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Напомним, что 1 октября в России отмечается День пожилого человека.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа