"ЭнергосбыТ Плюс" поздравил клиентов с Днем пожилого человека

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" поздравил своих клиентов старшего поколения с Днем пожилого человека. В офисах обслуживания компании люди преклонного возраста смогли оперативно решить свои вопросы и получили сладкие подарки.

Поздравления клиентов прошли во всех центрах обслуживания АО "ЭнергосбыТ Плюс" для физических лиц — в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. В качестве приятного бонуса от компании клиентам старшего поколения вручили баночки с медом.

"Для нас очень важно поблагодарить людей преклонного возраста за добросовестное отношение к выполнению своих обязательств по оплате коммунальных платежей, пожелать им здоровья, жизненной энергии и долгих лет жизни", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Напомним, что 1 октября в России отмечается День пожилого человека.