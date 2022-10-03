Налоговая служба Самарской области напоминает о сроке уплаты имущественных налогов

Уплатить имущественные налоги необходимо в срок не позднее 1 декабря 2022 года.
В Самарской области стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений на уплату физическими лицами транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц.
Налоговые уведомления адресованы владельцам транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства за период владения в течение 2021 года.
Граждане, не подключенные к сервису "Личный кабинет налогоплательщика", получат налоговое уведомление по почте заказным письмом по адресу регистрации. Налоговые органы рекомендуют гражданам обратить внимание на почтовые извещения и своевременно получить налоговые уведомления в почтовом отделении.
В случае необходимости налогоплательщики могут дополнительно получить уведомление в любой налоговой инспекции или в отделениях МФЦ.
Уплатить налоги можно через сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", в любом отделении банка или почты, через платежный терминал или мобильные приложения банков.
Последние комментарии
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
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