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Финансы Экономика и бизнес

Налоговая служба Самарской области напоминает о сроке уплаты имущественных налогов

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уплатить имущественные налоги необходимо в срок не позднее 1 декабря 2022 года.

В Самарской области стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений на уплату физическими лицами транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц.

Налоговые уведомления адресованы владельцам транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства за период владения в течение 2021 года.

Граждане, не подключенные к сервису "Личный кабинет налогоплательщика", получат налоговое уведомление по почте заказным письмом по адресу регистрации. Налоговые органы рекомендуют гражданам обратить внимание на почтовые извещения и своевременно получить налоговые уведомления в почтовом отделении.

В случае необходимости налогоплательщики могут дополнительно получить уведомление в любой налоговой инспекции или в отделениях МФЦ.

Уплатить налоги можно через сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", в любом отделении банка или почты, через платежный терминал или мобильные приложения банков.

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