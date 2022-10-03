Паспорт Кипра и "предательство": в суде огласили переписки Александра Милеева и Людмилы Тарховой

В понедельник, 3 октября, суд Ленинского района Самары продолжил рассмотрение уголовного дела дочери экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмилы. Ее обвиняют в вымогательстве у зампреда Самарской губернской думы Александра Милеева.

Напомним, по версии следствия, Тархова угрожала Милееву, что обнародует о нем некие сведения, которые считала компроматом. Чтобы этого не произошло, женщина требовала 200 млн рублей. Сама Людмила Тархова вину не признает и утверждает, якобы просила 200 млн в качестве возврата долга ее отцу. Будто бы Милеев занимал деньги, но расписок с него не брали.

"Встречи Милеева и Тарховой проходили в гостиничном комплексе "Европа" на ул. Галактионовской, 171. Тархова угрожала распространить сведения, порочащие Милеева, в СМИ и соцсетях. Она знала, что это негативно отразится на его политической карьере и взаимоотношениях с властями региона", — рассказал версию следствия суду гособвинитель.

Как стало известно 3 октября, после того как Людмилу Тархову по распоряжению замначальника УФСБ по Самарской области О-ва задержали чекисты, в сумках, которые изъяли у женщины, были не только деньги, но и документы.

"В присутствии Тарховой и понятых из багажной сумки изъяли фотокопию доверенности и купли-продажи доли предприятия "Новитрек", — сообщил гособвинитель.

Кроме того, стало известно, что Людмила Тархова при получении денег дала расписку о том, что если информация, которую она передала в обмен на деньги Милееву, окажется в СМИ или соцсетях, то она отдаст обратно 200 млн рублей.

В переписках с Милеевым, которые озвучили в суде, женщина сообщает, якобы велись переговоры с НТВ для оглашения компромата на него там. Кроме того, среди возможных интересантов компроматом Тархова назвала человека по фамилии Мотынга.

В некоторых сообщениях женщина, согласно материалам дела, позволяет себе нелестные высказывания о супруге зампреда губдумы. С ее слов, супруга, якобы, могла играть некоторую роль в истории с получением компромата, так как будто бы была обижена.

"Предают всегда только близкие люди", — сообщает также Тархова.

Сообщения о личных делах идут вперемешку с сообщениями о сделке.

"Отец и его партнер месяц подождут и завод никому не продадут. Скажи точно, покупаешь актив или не покупаешь актив", — уведомляет в какой-то момент Людмила.

Кроме семейных рассказов и видео в "компромат" была также включена копия паспорта гражданина республики Кипр на имя Милеева Александра (предположительно, ненастоящая).

Также в суде огласили и прочие деловые переговоры Александра Милеева.

"Уважаемый Александр Владленович, я Дмитрий Зайцев, Миша дал номер, сказал, что все вопросы в Хабаровске по капремонту через вас решать", — рассказал также один из звонивших зампреду думы (имеет ли этот Зайцев отношение к сфере ЖКХ, а упомянутый Миша — к посту губернатора, не уточнялось).

Пока судебный процесс продолжается. Тарховой грозит лишение свободы.