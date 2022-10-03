Паспорт Кипра и "предательство": в суде огласили переписки Александра Милеева и Людмилы Тарховой

В понедельник, 3 октября, суд Ленинского района Самары продолжил рассмотрение уголовного дела дочери экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмилы. Ее обвиняют в вымогательстве у зампреда Самарской губернской думы Александра Милеева.
Напомним, по версии следствия, Тархова угрожала Милееву, что обнародует о нем некие сведения, которые считала компроматом. Чтобы этого не произошло, женщина требовала 200 млн рублей. Сама Людмила Тархова вину не признает и утверждает, якобы просила 200 млн в качестве возврата долга ее отцу. Будто бы Милеев занимал деньги, но расписок с него не брали.
"Встречи Милеева и Тарховой проходили в гостиничном комплексе "Европа" на ул. Галактионовской, 171. Тархова угрожала распространить сведения, порочащие Милеева, в СМИ и соцсетях. Она знала, что это негативно отразится на его политической карьере и взаимоотношениях с властями региона", — рассказал версию следствия суду гособвинитель.
Как стало известно 3 октября, после того как Людмилу Тархову по распоряжению замначальника УФСБ по Самарской области О-ва задержали чекисты, в сумках, которые изъяли у женщины, были не только деньги, но и документы.
"В присутствии Тарховой и понятых из багажной сумки изъяли фотокопию доверенности и купли-продажи доли предприятия "Новитрек", — сообщил гособвинитель.
Кроме того, стало известно, что Людмила Тархова при получении денег дала расписку о том, что если информация, которую она передала в обмен на деньги Милееву, окажется в СМИ или соцсетях, то она отдаст обратно 200 млн рублей.
В переписках с Милеевым, которые озвучили в суде, женщина сообщает, якобы велись переговоры с НТВ для оглашения компромата на него там. Кроме того, среди возможных интересантов компроматом Тархова назвала человека по фамилии Мотынга.
В некоторых сообщениях женщина, согласно материалам дела, позволяет себе нелестные высказывания о супруге зампреда губдумы. С ее слов, супруга, якобы, могла играть некоторую роль в истории с получением компромата, так как будто бы была обижена.
"Предают всегда только близкие люди", — сообщает также Тархова.
Сообщения о личных делах идут вперемешку с сообщениями о сделке.
"Отец и его партнер месяц подождут и завод никому не продадут. Скажи точно, покупаешь актив или не покупаешь актив", — уведомляет в какой-то момент Людмила.
Кроме семейных рассказов и видео в "компромат" была также включена копия паспорта гражданина республики Кипр на имя Милеева Александра (предположительно, ненастоящая).
Также в суде огласили и прочие деловые переговоры Александра Милеева.
"Уважаемый Александр Владленович, я Дмитрий Зайцев, Миша дал номер, сказал, что все вопросы в Хабаровске по капремонту через вас решать", — рассказал также один из звонивших зампреду думы (имеет ли этот Зайцев отношение к сфере ЖКХ, а упомянутый Миша — к посту губернатора, не уточнялось).
Пока судебный процесс продолжается. Тарховой грозит лишение свободы.
Последние комментарии
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц