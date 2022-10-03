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Происшествия

За выходные в Самарской области задержали 50 пьяных водителей

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 30 сентября по 2 октября, в Самарской области задержали 50 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего во время рейдов полицейские зафиксировали более 2100 нарушений ПДД.

Так, автоинспекторы остановили двоих автомобилистов, ранее лишившихся водительских прав. С незаконной тонировкой поймали 370 человек. 45 водителей нарушили правила перевозки детей. Еще 219 человек пренебрегли ремнями безопасности.

Кроме того, 115 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы пересекали проезжую часть там, где это запрещено 201 раз.

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