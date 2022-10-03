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Происшествия

За три месяца полицейские изъяли в Самарской области 19 кг наркотиков

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области закончилась антинаркотическая операция "Мак-2022". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

С июля по сентябрь правоохранители выявили 180 преступлений и 372 административных правонарушения. К ответственности привлекли 480 человек, задержали 16 находившихся в розыске. Возбуждено пять уголовных дел за незаконное культивирование наркосодержащих растений, а также два уголовных дела по фактам организации и содержания притонов.

Кроме того, правоохранители обнаружили и уничтожили 280 очагов дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью более 66 гектаров. Главам районных администраций направили 277 предписаний на уничтожение очагов конопли. Также полицейские изъяли более 19 кг наркотиков: опий, маковая соломка, марихуана, гашиш, гашишное масло, героин и наркосодержащие растения.

Гид потребителя

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