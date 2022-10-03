За три месяца полицейские изъяли в Самарской области 19 кг наркотиков

В Самарской области закончилась антинаркотическая операция "Мак-2022". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
С июля по сентябрь правоохранители выявили 180 преступлений и 372 административных правонарушения. К ответственности привлекли 480 человек, задержали 16 находившихся в розыске. Возбуждено пять уголовных дел за незаконное культивирование наркосодержащих растений, а также два уголовных дела по фактам организации и содержания притонов.
Кроме того, правоохранители обнаружили и уничтожили 280 очагов дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью более 66 гектаров. Главам районных администраций направили 277 предписаний на уничтожение очагов конопли. Также полицейские изъяли более 19 кг наркотиков: опий, маковая соломка, марихуана, гашиш, гашишное масло, героин и наркосодержащие растения.
Последние комментарии
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Пора ужесточать законы в отношении вандализма. Вандалы наносят реальный и значимый для бюджетов муниципалов материальный урон. Кроме того, жители города хотят жить не в помойке, в которую вандалы превращают Самару. Сиречь, сроки за данное преступление должны быть реальными, а штрафы, покрывающими полностью ущерб, причиненный городу. Причем, без возможности списания такого штрафа за счет амнистий и проч. И обязательное публичное представление и люстрацию всех этих "героев", типа "Гвозд"