Правительство региона готовит дополнительные меры по поддержке и защите инвесторов

В понедельник, 3 октября, на оперативном совещании в правительстве региона обсудили показатели, влияющие на место региона в национальном рейтинге инвестиционного климата.

Напомним, с 2017 года губерния по результатам ранжирования субъектов РФ поднялась в национальном рейтинге инвестпривлекательности более чем на 50 пунктов, но конкуренция среди субъектов РФ за привлечение инвесторов растет.

Удержать, а тем более улучшить позиции в рейтинге становится все более сложной задачей, но именно такую цель ставит перед регионом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Основные критерии, влияющие на признание региона территорией с благоприятным инвестклиматом, - доступность трудовых и финансовых ресурсов, состояние дорожной инфраструктуры и доступ к сети Интернет, оперативность в вопросах выдачи разрешений на строительство и подключения к сетям энерго-, газо- и водоснабжения.

Председатель правительства поручил министерству строительства, минэнерго, департаменту информационных технологий, министерству автомобильных дорог провести встречи, на которых нужно обсудить все рабочие вопросы, выявить факторы, влияющие на эти процессы, а результатом должно стать упрощение и ускорение процедур.

"Сегодня задача дальнейшего улучшения инвестиционного климата как никогда актуальна, потому что в силу различных обстоятельств, в первую очередь санкционного давления, ограничения импортных поставок, сегодня для наших предпринимателей открываются новые возможности. Спрос на многие товары очень высок, соответственно, мы рассчитываем, что и крупные компании, и компании среднего и малого бизнеса будут активно инвестировать, чтобы удовлетворить этот спрос", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Как отметил председатель областного правительства, высокие места в национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив - важнейший ориентир для инвесторов при выборе площадки для реализации бизнес-планов, и это уже дает ощутимый результат.

"Мы активно занимаемся расширением возможностей Особой экономической зоны в Тольятти, готовим проектную документацию на оснащение коммунальной, дорожной инфраструктурой третьей очереди ОЭЗ, которая позволит разместить новые производства на площади более 220 га. В прошлом году мы докапитализировали Гарантийный фонд Самарской области на 500 млн руб., что позволило увеличить объем кредитных ресурсов, которые предприятия используют, в том числе, и на инвестиционные цели. Сегодня мы принципиально договорились с Министерством экономического развития РФ о дальнейшей докапитализации, в том числе с использованием средств федерального бюджета, на сумму порядка 1 млрд рублей. В регионе действует целый спектр инвестиционных налоговых льгот, и мы намерены этот список расширять", - сообщил Виктор Кудряшов.