Правительство региона готовит дополнительные меры по поддержке и защите инвесторов

В понедельник, 3 октября, на оперативном совещании в правительстве региона обсудили показатели, влияющие на место региона в национальном рейтинге инвестиционного климата.
Напомним, с 2017 года губерния по результатам ранжирования субъектов РФ поднялась в национальном рейтинге инвестпривлекательности более чем на 50 пунктов, но конкуренция среди субъектов РФ за привлечение инвесторов растет.
Удержать, а тем более улучшить позиции в рейтинге становится все более сложной задачей, но именно такую цель ставит перед регионом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Основные критерии, влияющие на признание региона территорией с благоприятным инвестклиматом, - доступность трудовых и финансовых ресурсов, состояние дорожной инфраструктуры и доступ к сети Интернет, оперативность в вопросах выдачи разрешений на строительство и подключения к сетям энерго-, газо- и водоснабжения.
Председатель правительства поручил министерству строительства, минэнерго, департаменту информационных технологий, министерству автомобильных дорог провести встречи, на которых нужно обсудить все рабочие вопросы, выявить факторы, влияющие на эти процессы, а результатом должно стать упрощение и ускорение процедур.
"Сегодня задача дальнейшего улучшения инвестиционного климата как никогда актуальна, потому что в силу различных обстоятельств, в первую очередь санкционного давления, ограничения импортных поставок, сегодня для наших предпринимателей открываются новые возможности. Спрос на многие товары очень высок, соответственно, мы рассчитываем, что и крупные компании, и компании среднего и малого бизнеса будут активно инвестировать, чтобы удовлетворить этот спрос", - подчеркнул Виктор Кудряшов.
Как отметил председатель областного правительства, высокие места в национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив - важнейший ориентир для инвесторов при выборе площадки для реализации бизнес-планов, и это уже дает ощутимый результат.
"Мы активно занимаемся расширением возможностей Особой экономической зоны в Тольятти, готовим проектную документацию на оснащение коммунальной, дорожной инфраструктурой третьей очереди ОЭЗ, которая позволит разместить новые производства на площади более 220 га. В прошлом году мы докапитализировали Гарантийный фонд Самарской области на 500 млн руб., что позволило увеличить объем кредитных ресурсов, которые предприятия используют, в том числе, и на инвестиционные цели. Сегодня мы принципиально договорились с Министерством экономического развития РФ о дальнейшей докапитализации, в том числе с использованием средств федерального бюджета, на сумму порядка 1 млрд рублей. В регионе действует целый спектр инвестиционных налоговых льгот, и мы намерены этот список расширять", - сообщил Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.