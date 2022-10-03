Пострадавшему при взрыве в парке Отрадного суд назначил принудительное лечение

В четверг, 29 сентября, Отрадненский городской суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера к местному жителю, пострадавшему при взрыве в парке. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.

Напомним, днем 27 апреля 2021 г. в парке культуры и отдыха на ул. Гайдара, 54 в Отрадном прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина. По предварительным данным, он работал слесарем в коммунальной структуре. Врачи "скорой" доставили мужчину в Отрадненскую городскую больницу с травматической ампутацией правой кисти, ушибленно-рваными ранами обоих бедер. Пострадавший попал в реанимацию.

На следующий день в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области случившееся прокомментировали следующим образом: "По факту получения жителем Отрадного телесных повреждений проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ст. 222.1. УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств")".

Позже стало известно, что медикам удалось спасти пострадавшему жизнь. Следствие продолжалось. Подозрения в причастности к взрыву пали на самого пострадавшего. Сначала мерой пресечения ему избрали содержание под стражей, но потом в связи с состоянием здоровья ее изменили на домашний арест.

По предварительным данным, житель Отрадного пострадал от сработавшего самодельного взрывного устройства, которое он хранил дома, а потом перенес в парк.

29 сентября Отрадненский городской суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера.