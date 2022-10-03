Пострадавшему при взрыве в парке Отрадного суд назначил принудительное лечение

В четверг, 29 сентября, Отрадненский городской суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера к местному жителю, пострадавшему при взрыве в парке. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.
Напомним, днем 27 апреля 2021 г. в парке культуры и отдыха на ул. Гайдара, 54 в Отрадном прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина. По предварительным данным, он работал слесарем в коммунальной структуре. Врачи "скорой" доставили мужчину в Отрадненскую городскую больницу с травматической ампутацией правой кисти, ушибленно-рваными ранами обоих бедер. Пострадавший попал в реанимацию.
На следующий день в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области случившееся прокомментировали следующим образом: "По факту получения жителем Отрадного телесных повреждений проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ст. 222.1. УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств")".
Позже стало известно, что медикам удалось спасти пострадавшему жизнь. Следствие продолжалось. Подозрения в причастности к взрыву пали на самого пострадавшего. Сначала мерой пресечения ему избрали содержание под стражей, но потом в связи с состоянием здоровья ее изменили на домашний арест.
По предварительным данным, житель Отрадного пострадал от сработавшего самодельного взрывного устройства, которое он хранил дома, а потом перенес в парк.
29 сентября Отрадненский городской суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера.
Последние комментарии
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц