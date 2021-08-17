Пострадавшего при взрыве в парке в Отрадном отпустили под домашний арест

Во вторник, 17 августа, апелляционная инстанция Самарского областного суда изменила меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест 50-летнему жителю Отрадного Владимиру Д., подозреваемому в причастности к незаконному обороту взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и ч.1 ст. 223.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, днем 27 апреля в парке культуры и отдыха на ул. Гайдара, 54 в Отрадном прогремел взрыв, в результате которого пострадал Владимир Д. По предварительным данным, мужчина работал слесарем в коммунальной структуре. Врачи "скорой" доставили его в Отрадненскую городскую больницу с травматической ампутацией правой кисти, ушибленно-рваными ранами обоих бедер. Пострадавший попал в реанимацию.

На следующий день в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области случившееся прокомментировали следующим образом: "По факту получения жителем Отрадного телесных повреждений проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ст. 222.1. УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств")".

Позже стало известно, что медикам удалось спасти пострадавшему жизнь. Следствие продолжалось. Подозрения в причастности к взрыву пали на самого Владимира Д., и 28 мая мужчину отправили под стражу. 21 июля Владимиру Д. продлили арест, но это решение удалось обжаловать в облсуде. В итоге в связи с состоянием здоровья меру пресечения изменили на домашний арест.

По предварительным данным, житель Отрадного пострадал от сработавшего самодельного взрывного устройства, которое хранил у себя дома на ул. Гайдара, а потом перенес в парк и взорвал его. Другие обстоятельства случившегося пока неизвестны. Следствие продолжается.