Пострадавшего при взрыве в парке в Отрадном отпустили под домашний арест

Во вторник, 17 августа, апелляционная инстанция Самарского областного суда изменила меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест 50-летнему жителю Отрадного Владимиру Д., подозреваемому в причастности к незаконному обороту взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и ч.1 ст. 223.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.
Напомним, днем 27 апреля в парке культуры и отдыха на ул. Гайдара, 54 в Отрадном прогремел взрыв, в результате которого пострадал Владимир Д. По предварительным данным, мужчина работал слесарем в коммунальной структуре. Врачи "скорой" доставили его в Отрадненскую городскую больницу с травматической ампутацией правой кисти, ушибленно-рваными ранами обоих бедер. Пострадавший попал в реанимацию.
На следующий день в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области случившееся прокомментировали следующим образом: "По факту получения жителем Отрадного телесных повреждений проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ст. 222.1. УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств")".
Позже стало известно, что медикам удалось спасти пострадавшему жизнь. Следствие продолжалось. Подозрения в причастности к взрыву пали на самого Владимира Д., и 28 мая мужчину отправили под стражу. 21 июля Владимиру Д. продлили арест, но это решение удалось обжаловать в облсуде. В итоге в связи с состоянием здоровья меру пресечения изменили на домашний арест.
По предварительным данным, житель Отрадного пострадал от сработавшего самодельного взрывного устройства, которое хранил у себя дома на ул. Гайдара, а потом перенес в парк и взорвал его. Другие обстоятельства случившегося пока неизвестны. Следствие продолжается.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?