В Самаре выделили более 125 млн рублей на вывоз 400 тыс. тонн снега

МП "Благоустройство" выступило заказчиком работ, связанных с оказанием транспортных услуг по перевозке снежных масс. Начальная цена контракта составила 125,45 млн рублей.
Среди требований к исполнителю, обозначенных в техническом задании: собственный парк спецтехники (не менее 45 единиц) грузоподъемностью от 25 тонн.
"Количество оказываемых услуг — 400 тыс. тонн", — отмечается в документе.
Предполагается, что договор с победителем торгов будет заключен с момента подписания до 31 декабря 2023 года. Заявки от подрядчиков принимаются до 19 октября.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа