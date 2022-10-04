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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре выделили более 125 млн рублей на вывоз 400 тыс. тонн снега

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МП "Благоустройство" выступило заказчиком работ, связанных с оказанием транспортных услуг по перевозке снежных масс. Начальная цена контракта составила 125,45 млн рублей.

Среди требований к исполнителю, обозначенных в техническом задании: собственный парк спецтехники (не менее 45 единиц) грузоподъемностью от 25 тонн.

"Количество оказываемых услуг — 400 тыс. тонн", — отмечается в документе.

Предполагается, что договор с победителем торгов будет заключен с момента подписания до 31 декабря 2023 года. Заявки от подрядчиков принимаются до 19 октября.

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