В Самаре выделили более 125 млн рублей на вывоз 400 тыс. тонн снега

МП "Благоустройство" выступило заказчиком работ, связанных с оказанием транспортных услуг по перевозке снежных масс. Начальная цена контракта составила 125,45 млн рублей.

Среди требований к исполнителю, обозначенных в техническом задании: собственный парк спецтехники (не менее 45 единиц) грузоподъемностью от 25 тонн.

"Количество оказываемых услуг — 400 тыс. тонн", — отмечается в документе.

Предполагается, что договор с победителем торгов будет заключен с момента подписания до 31 декабря 2023 года. Заявки от подрядчиков принимаются до 19 октября.