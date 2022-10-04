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Строительство Строительство и недвижимость

Инфекционный корпус на ул. Шверника достроят до конца 2022 года

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершение строительства инфекционного корпуса на ул. Шверника в Самаре запланировано на конец текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства.

Фото: министерство строительства Самарской области

"В настоящее время техническая готовность объекта составляет 72%", — отмечается в сообщении.

Напомним, новый корпус детской клинической больницы рассчитан на 100 коек в смену и предназначен для предоставления экстренной и неотложной медицинской помощи детям с воздушно-капельными инфекциями в круглосуточном режиме.

В медицинском учреждении будут размещены приемное и реанимационное отделения, специализированные палаты-боксы, оснащённые кислородной поддержкой, для лечения пациентов с различными видами инфекций, кабинет функциональной диагностики, рентген-блок и мощный лабораторный комплекс. На территории больницы разместятся помещение для источника резервного электропитания, кислородная станция, трансформаторная подстанция.

"Сейчас строители окрашивают стены и укладывают плитку, монтируют внутренние двери. Параллельно ведутся электромонтажные работы, устройство сетей водоснабжения и водоотведения, монтаж систем сигнализации, воздуховодов, а также устройство фасада. На территории начались работы по благоустройству и монтажу ограждения, прокладке кабелей наружного энергоснабжения и сетей теплоснабжения. Все работы идут в соответствии с графиком", — отметил представителя подрядчика.

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