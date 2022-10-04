В Самарской области возбудили уголовное дело из-за телефонного мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
27-летней сотруднице юридической фирмы позвонил неизвестный, представился специалистом банка и сказал, что мошенники через банковское приложение пытаются украсть ее деньги. Чтобы спасти сбережения, звонивший порекомендовал перевести накопления на безопасный счет.
В результате по указанию собеседника женщина перевела 1,5 млн руб. на продиктованный мужчиной счет. После этого разговор завершился.
Скоро женщина поняла, что стала жертвой мошенников.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️