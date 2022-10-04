Жительница Самарской области перевела мошенникам 1,5 млн рублей

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за телефонного мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

27-летней сотруднице юридической фирмы позвонил неизвестный, представился специалистом банка и сказал, что мошенники через банковское приложение пытаются украсть ее деньги. Чтобы спасти сбережения, звонивший порекомендовал перевести накопления на безопасный счет.

В результате по указанию собеседника женщина перевела 1,5 млн руб. на продиктованный мужчиной счет. После этого разговор завершился.

Скоро женщина поняла, что стала жертвой мошенников.