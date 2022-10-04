В 89% домов в Самаре есть отопление

Во вторник, 4 октября, совещание прошло под руководством вице-мэра Владимира Василенко в профильном городском департаменте.

"С начала включения отопления в многоквартирных домах прошла неделя. На сегодняшний день 89% городского жилищного фонда получают тепло. Если мы говорим о цифре прошлого года, то на аналогичный момент этот показатель достиг 73%. В этом году мы сработали на порядок организованнее. Практика подключения зданий к отоплению, не дожидаясь температурных показателей вполне успешна: механизм подключения домов происходит намного более организованно и своевременно. Потому что пока мы дождемся нужной температуры — уже холодно и люди начинают мерзнуть, волноваться и ждать, когда в их дома придет тепло. Сегодня у нас в планах подключить оставшийся жилищный фонд, а затем начать точечную работу", — рассказал Владимир Василенко.



К заполнению теплоносителем соцобъектов подошли в приоритетном порядке, батареи нагрелись уже в 99,8% таких зданий.