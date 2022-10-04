В 89% домов в Самаре есть отопление

Во вторник, 4 октября, совещание прошло под руководством вице-мэра Владимира Василенко в профильном городском департаменте.
"С начала включения отопления в многоквартирных домах прошла неделя. На сегодняшний день 89% городского жилищного фонда получают тепло. Если мы говорим о цифре прошлого года, то на аналогичный момент этот показатель достиг 73%. В этом году мы сработали на порядок организованнее. Практика подключения зданий к отоплению, не дожидаясь температурных показателей вполне успешна: механизм подключения домов происходит намного более организованно и своевременно. Потому что пока мы дождемся нужной температуры — уже холодно и люди начинают мерзнуть, волноваться и ждать, когда в их дома придет тепло. Сегодня у нас в планах подключить оставшийся жилищный фонд, а затем начать точечную работу", — рассказал Владимир Василенко.
К заполнению теплоносителем соцобъектов подошли в приоритетном порядке, батареи нагрелись уже в 99,8% таких зданий.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа